"Самі не впораємося": Келлог пояснив свій підхід до перемовин щодо України

Американський політик пояснив, як бачить припинення війни між Росією та Україною

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог розповів, що означає запропонований ним підхід до припинення російсько-української війни.

Про це розповіла міжнародна оглядач "Телеграфу" Ольга Кириллова. Виступаючи у рамках Мюнхенської конференції з безпеки, Келлог зазначив, що Україна, безумовно, має бути захищена у своїх правах, включаючи право на суверенітет, територіальну цілісність та незалежність. Питання лише в тому — як цього досягти з урахуванням нинішньої ситуації.

"Ми самі цього не можемо зробити, для довгострокового миру не можна виключати президента Зеленського, нікого. Тому що без цього не вийде", — сказав Келлог.

Також Келлог додав, що кількість жертв серед українців утричі перевищує цифру втрат США у Кореї та у В’єтнамі разом узятих. За його словами, "це майже рівень світової війни".

Спецпредставник зазначив: у переговорному процесі він відповідає за напрям України, а Стів Віткофф — за напрям Росії. Келлог додав, що найближчим часом має намір відвідати Україну, після чого він разом з Віткоффом прибуде до Трампа і буде ухвалене відповідне рішення.

Водночас, Келлог вважає, що мирний договір і припинення вогню не буде "визначальним успіхом" для України.

Тим часом слова Келлога про те, що не можна виключати ні Росію, ні Україну, ні країни Європи з процесу підготовки мирної угоди, говорять про суттєве пом’якшення позиції делегації США. Про це написав у Facebook голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп потребує прямих перемовин Володимира Зеленського та Володимира Путіна.