"Им придется": Келлог высказался насчет выборов в Украине до окончания войны

Выборы являются "признаком здоровой демократии", убежден Келлог

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог высказался о проведении выборов в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Newsmax. По его словам, это невозможно сделать, пока будет продолжаться российско-украинская война. Поэтому, выборы нужно проводить после окончания войны.

Келлог также назвал выборы "признаком здоровой демократии".

"В каждом демократическом государстве должны проходить выборы. Раньше мы проводили выборы и во время войн. Сейчас украинцы не могут, потому что это записано в их Конституции. Выборов не будет до прекращения военных действий, но вы достигнете момента, когда Украине придется провести выборы", — заявил Келлог.

Напомним, Кит Келлог уже делал заявление о том, что Украине необходимо провести выборы как можно быстрее и, возможно, до конца года. Особенно на этом будут настаивать в случае, если удастся достигнуть какого-то соглашения о прекращении огня. В то же время американские СМИ сообщали, что в администрации Дональда Трампа пока нет четкого плана по завершению войны в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Трампа озвучили новый прогноз по войне в Украине. В Белом доме не исключают, что войну можно завершить "за месяцы".