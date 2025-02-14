Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов об итогах первого дня Мюнхенской конференции:

На конференции в Мюнхене в эти дни обсуждается не только будущее Украины, но и по сути происходит попытка установления нового порядка в Европе. Разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным спутал все карты. Как известно, европейские партнеры не знали о планах Трампа говорить с Путиным, а результат разговора многие восприняли как откровенное предательство Украины и попытку возвращения России в клуб цивилизованных стран.

Но вернемся в Мюнхен. За последнюю неделю прозвучало такое количество заявлений, "инсайдов" и интерпретаций, что разобраться в нем достаточно сложно. На полях MSC-2025 была возможность пообщаться не только с украинской делегацией, но и с некоторыми нашими партнерами. Очень коротко передам эмоции и настроения, которые сейчас бушуют здесь.

Во-первых, выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса ожидали с большим интересом. Он должен был озвучить долгосрочные планы США в сфере безопасности, которые будет реализовываться администрацией Трампа. И DJ Vence, как его в шутку называют, устроил миру адскую вечеринку с холодным душем. Высокопоставленная публика практически не аплодировала, зал был откровенно шокирован – об Европу вытирали ноги в прямом эфире.

Во-вторых, призрак скорых переговоров, похоже, отходит в сторону. Западная пресса публикует один ливень за другим — будто бы США предложили Зеленскому подписать документ, который предоставлял бы США права на половину будущих минеральных ресурсов Украины, но тот отказался. К моменту публикации ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию не удалось.

Параллельно с этим в Bloomberg вышла публикация, что Путин якобы собирает команду "тяжеловесов" для переговоров по прекращению войны. В тройку переговорщиков вошли советник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и этакий Кирилл Дмитриев. Последний имеет тесные связи с дочерью Путина — Екатериной Тихоновой, более того — раньше финансист уже имел опыт переговоров с командой Трампа (при его прошлой каденции). Эта информация может быть похожа на правду, по крайней мере, Нарышкин и Ушаков — те, кто десятилетиями занимался сложными для Кремля переговорными процессами.

А что у нас? Источники в окружении президента сообщили, что специальная команда переговорщиков пока не готовится. Но здесь стоит заметить, что Россия собирает команду переговорщиков в первую очередь для разговора с США, и спектр этого разговора будет шире, чем только Украина.

С нашей стороны в переговорный трек, очевидно, будут привлечены люди из близкого окружения Владимира Зеленского. В частности, Андрей Ермак, Андрей Сибига и другие. Более того, можно констатировать, что первый кризис, связанный с разговором Трампа с Путиным, удалось преодолеть. Европейские лидеры один за другим декларируют готовность поддерживать Украину и где-то с пониманием, а где-то со страхом соглашаются, что вопросы безопасности Европа, очевидно, придется гарантировать самим европейцам (включая Украину).

В-третьих, несмотря на вал заявлений разного калибра (от расположения иностранного контингента до передачи ядерного оружия от США), Зеленский и его команда начали продвигать новую модель гарантий безопасности – 1,5 миллионная сильная украинская армия и закрытое небо над нашей территорией. Заплатить за это Киев предлагает нашим партнерам. И Зеленский несколько раз возвращался к этой модели, подчеркивая важную роль Украины в безопасности Европы.

Что касается европейской безопасности у США и Украины, как бы это ни звучало странно, долгосрочные интересы могут сходиться. Трамп, что в 2016-м, что в этой каденции декларирует, — вопрос безопасности Европы — это ответственность Европы. Страны ЕС должны тратить больше, а американцы не должны платить за безопасный сон жителей Евросоюза. Несмотря на то, что сил и средств для реализации этого сценария пока откровенно нет, Европе придется просыпаться. Это подразумевает все большее количество европейских лидеров и представителей элит.

Симптоматично, что с достаточно жестким месседжем выступил Франк-Вальтер Штайнмайер. Президент Германии призвал (европейских лидеров) "не вести себя как олени, попавшие под свет фар". "Мы субъекты, а не объекты в международном порядке. Мы не должны позволить себе быть парализованными потоком объявлений", — сказал Штайнмайер в Мюнхене. Да-да, это тот самый Штайнмайер, который в свое время продвигал убийственную для Украины формулу федерализации с особым статусом Донбасса. В ответ на резкие заявления Венса Европа демонстрирует, что заслуживает уважения. И не как младший партнер, а вполне полноценный.

Что касается партнерства Украины с европейцами, впереди большой путь, однако уже сейчас очевидно, что позиция США не будет такой безапелляционной, как хотелось бы Трампу. Плана окончания войны у Вашингтона пока нет. Есть отдельные предложения и идеи, пока не собирающиеся в общий пазл. Не собираются еще и потому, что уступки со стороны Киева очевидны, они на столе — отказ от членства в НАТО (на время), фиксация линии фронта без признания российского суверенитета над захваченными территориями, и так далее. Однако по поводу российских уступок такой ясности нет. На это указывают и европейские партнеры.

В сухом остатке: помиральную яму для Украины закапывать рано, однако и прыгать в нее никто не торопится. Холодный душ для Европы уже в среднесрочной перспективе может нам даже помочь, потому что заставит именно европейцев больше проникнуться собственной безопасностью и выделить при этом роль для сильных ВСУ. Впрочем, очевидно, что отсутствие быстрого мира заставит Трампа больше включиться в усиление Украины. И здесь Зеленский декларирует вкусную для США стратегию: инвестировать в украинскую экономику после войны должны, в первую очередь, те партнеры, кто помогал ей выстоять (и наоборот). Министр финансов США Бессент подтвердил, что Трамп планирует интеграцию экономики Украины с США, в частности, участие в стратегических отраслях — энергетика, полезные ископаемые, государственные предприятия.

Мюнхен продолжается. И наша борьба тоже. План быстро договориться о предстоящем завершении войны без участия Украины и ЕС провалился. Будет непросто, будет тяжело, но мы не одни.