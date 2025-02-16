Путин встретится с Зеленским? Названа цель переговоров США и России в Саудовской Аравии - СМИ

Мировые СМИ сообщают детали предстоящих переговоров

Саудовская Аравия готова принять делегации США и России для переговоров о прекращении российско-украинской войны. Вместе с тем появились сообщения, что целью переговоров является организация саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом пишет Reuters. По данным агентства, встреча американских и российских представителей в Саудовской Аравии произойдет в ближайшие дни. В Эр-Рияд поедут госсекретарь США Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц и спецпредставитель президента США по контактам с Россией Стив Уиткофф.

Дата вероятного саммита с участием лидеров США, России и Украины пока неизвестна.

Напомним, министерство иностранных дел Саудовской Аравии предложило свою страну в качестве площадки для встречи Путина и Трампа. В то же время президент Украины Владимир Зеленский, который собирается в скором времени посетить Саудовскую Аравию, сказал, что пока не планирует встречаться там с россиянами.

Также Зеленский опроверг слова Трампа о возможной встрече представителей трех стран на конференции в Мюнхене.

Ранее "Телеграф" писал о том, президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в налаживании поставок редкоземельных металлов из Украины. По его словам, этот вопрос может стать частью будущих договоренностей по продлению финансовой и военной поддержки Киева.