Есть ли у Украины место на переговорах с россиянами? В WSJ узнали, что Рубио сказал Сибиге

Вашингтон не намерен удерживать Киев от переговоров и что это «было бы глупо»

Американские чиновники пытались заверить Украину, что та сядет с Россией за стол переговоров по вопросу завершения войны.

Об этом пишет The Wall Street Joutnal (WSJ). Отмечается, что это случилось после того, как президент Владимир Зеленский предупредил, что Украина не согласится на мирную договоренность, навязанную ей сверху.

Дипломаты, которые присутствовали на встрече министров иностранных дел стран G7 в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, говорят, что госсекретарь США Марко Рубио сказал своему украинскому коллеге Андрею Сибиге, что Вашингтон не намерен удерживать Украину от переговоров и что делать это было бы глупо.

Что было ранее

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что представителей Европы за столом переговоров Украины и России не будет. Он подчеркнул, что "глупо было бы говорить", что в этом процессе не будет Украины. Келлог подчеркнул, что Россия и Украина будут вести прямые переговоры, а США выступят посредником.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не будет иметь переговорщиков, которые представят ее в Саудовской Аравии, где состоятся переговоры с участием США и России. По его словам, Россия не хочет переговоров, а хочет лишь формальный переговорный стол, на котором она получит несколько вещей.

В материале отмечается, что европейские чиновники уже начали готовить ответ администрации Трампа. Они утверждают, что европейские деньги понадобятся для усиления обороны и восстановления Украины.

Издание отметило, что европейские союзники отметили, что Белый дом хочет, чтобы европейские войска помогали обеспечить соблюдение мирного договора, но ни один парламент на континенте не одобрит этот шаг, если Европе не будет предоставлен шанс помочь в установлении мира в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украину не приглашали на переговоры по завершению войны, которые якобы должны состоятся в ближайшие дни между представителями США и России в Саудовской Аравии.