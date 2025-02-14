Саудовская Аравия готова принять Трампа и Путина
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Эр-Рияд предлагает свою площадку для встречи
Саудовская Аравия готова принять у себя встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Такое заявление было сделано после телефонного разговора между президентами США и России 12 февраля.
Саудиты также напомнили, что хотят помочь остановить войну между Россией и Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.
В МИДе Саудовской Аравии поддержали разговор между Трампом и Путиным и предложили свою страну как место для их встречи.
Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман еще в начале войны, 3 марта 2022, предлагал помочь наладить мир между Россией и Украиной. С этого времени саудиты организовали несколько встреч для этого.
Напомним, Дональд Трамп 13 февраля сообщил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии встретятся представители США, Украины и России. Но президент Зеленский, собирающийся в скором времени навестить Саудовскую Аравию, сказал, что пока не планирует встречаться там с россиянами.
Кроме того, Зеленский опроверг слова Трампа о возможной встрече представителей трех стран на конференции в Мюнхене.
Ранее "Телеграф" писал, что глава Пентагона сделал громкое заявление о переговорах по Украине. Кроме того, американский министр подчеркнул, что "Трамп никому не позволит превратить дядю Сэма в лоха".