Паника в Европе? Из-за политики Трампа Макрон экстренно собирает саммит

Официально французская сторона пока не сообщала о мероприятии

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает экстренный саммит европейских лидеров в Париже, чтобы обсудить политику президента США Дональда Трампа. Предварительно встреча состоится в понедельник, 17 февраля.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, передает Politico. Пока неизвестно, какие именно лидеры будут приглашены.

"Я очень рад, что президент Макрон созвал наших лидеров в Париж. Мы должны серьезно обсудить вызовы, которые ставит перед Европой президент Трамп", – заявил Сикорский.

Он также отметил, что Трамп действует по методу, который в России называют "разведка боем" – испытание ситуации из-за конфронтации.

"У президента Трампа есть метод работы, который россияне называют разведкой из-за боя: ты жмешь и видишь, что происходит, а потом меняешь свою позицию… И мы должны ответить", — сказал польский министр.

Французская сторона пока официально не подтвердила встречу. Однако, по словам Сикорского, премьер-министр Польши Дональд Туск уже принял приглашение Макрона.

"Мы должны показать нашу силу и единство", – подчеркнул польский министр.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что только глава Украины Владимир Зеленский может вести переговоры с Россией о прекращении войны.