Что Украина может получить от США за редкоземельные металлы – эксперт рассказал

Процесс запуска добычи и переработки стратегических ресурсов может занять от одного до нескольких лет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в налаживании поставок редкоземельных металлов из Украины. По его словам, этот вопрос может стать частью будущих договоренностей по продлению финансовой и военной поддержки Киева. У Украины действительно есть значительные запасы важных ресурсов, которые используются в военной и высокотехнологичной промышленности. Вместе с тем, их добыча и переработка требуют значительных инвестиций и условий для иностранных партнеров.

О том, какую выгоду из этого может извлечь Украина "Телеграфу", рассказал Анатолий Амелин, исполнительный директор "Украинского института будущего". По его словам, США ищут альтернативы китайским и российским поставщикам критических материалов, а сотрудничество с США в сфере РСМ может стать для Украины геополитическим рычагом.

В настоящее время Китай и Россия контролируют большую часть глобального рынка редкоземельных металлов и используют это как рычаг влияния на другие государства, в том числе Соединенные Штаты.

"Китай сегодня очень сильно начинает влиять на американскую экономику из-за ограничения поставок для технологических американских компаний критических материалов. Россия также играет в этом значительную роль", — отметил специалист.

Галлий, германий и кремний являются наиболее критическими ресурсами, необходимыми Америке для производства полупроводников. У Украины есть значительные залежи этих металлов, а также титана, бериллия, урана и других элементов, которые входят в список критически важных для американской экономики.

"В Украине есть 24 разных типа залежей, которые включены в американский Critical Materials Act. Это – база для кооперации. Но открываем Конституцию, помним, что недра в Украине принадлежит народу. Но то, что они принадлежат народу и находится под землей, ничего не происходит, народу от этого не холодно, ни жарко", — подчеркнул эксперт. По его мнению, ключевой вопрос заключается не только в добыче этих ресурсов, но и возможности их переработки именно на территории Украины.

Как объясняет Амелин, на примере титана можно увидеть огромную разницу в стоимости сырья и конечной продукции:

"Из тонны титана, которая стоит 300 долларов, производится готовая продукция на 200 000 долларов. Поэтому наша задача — создать условия, чтобы американские компании входили в украинское месторождение, но не вывозили отсюда сырье, а чтобы им было выгодно перерабатывать это в Украине. У нас есть образованные люди".

Как считает директор "Украинского института будущего", такое решение позволило бы не только получать больше налоговых поступлений, но и создавать рабочие места, привлекать инвестиции и технологии. Такое производство может сделать Украину ключевым игроком на европейском рынке критических материалов и обеспечить дополнительный уровень безопасности.

"Наша задача стать главным европейским экономическим партнером Америки через производство конечной продукции в Украине. Это экспорт этой продукции в Европу, на ближний Восток и в другие страны, плюс замещение России. Поэтому у нас есть пакет предложений, которые мы можем дать. Не просто отдать сырье. Нет, я против как гражданин Украины, я буду выступать против. А если мы создадим условия, где американским инвесторам, партнерам будет выгоднее производить это в Украине, чем в других странах, то это будет стратегия", – отметил он.

Процесс запуска добычи и переработки стратегических ресурсов может занять от одного до нескольких лет в зависимости от выбранной модели сотрудничества и уровня привлеченных инвестиций.

"В Америке был единственный завод по производству титановой губки, он закрыт, и это сегодня не самая эффективная технология. В Украине есть разработки, позволяющие из титанового сырья делать титановый порошок. Это почти вдвое дешевле, чем производство через титановую губку. Это новые технологии, которые уже есть в Украине", — объяснил Амелин.

Если бюрократические процедуры будут упрощены, строительство таких предприятий и заводов может занять от одного до двух лет. Кроме того, существуют примеры, когда у Украины крупные производства создавались за девять месяцев. В Европе же подобные процессы заняли бы по меньшей мере четыре-пять лет.

Однако для того, чтобы американские инвесторы действительно были заинтересованы в таком сотрудничестве, Украина должна создать благоприятные условия, предусматривающие налоговые льготы, покрытие некоторых капитальных расходов, подключение предприятий к электросетям и строительство дорог.

"И это может государство сделать вместе с местными органами власти, потому что для них это создание рабочих мест, для них это наполнение местных бюджетов. Это наш будет, знаете ли, так в Советском Союзе, там был БАМ – большое индустриальное строительство. Вот у нас должно быть большое индустриальное строительство в Украине, как национальный проект", — отметил Амелин.

Несмотря на трудности, эксперт уверен, что Украина способна быстро реализовать этот проект, если будет политическая воля: "Весь вопрос в том, хотим ли мы этого. Я думаю, что украинцы хотят".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие полезные ископаемые, в которых заинтересованы другие государства, прячутся в недрах Украины.