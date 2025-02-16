Киев ошеломлен: подробности сделки по редкоземельным материалам, которую предложили США - WP

Предложение и его рассмотрение Украиной вызвали резонанс в европейских дипломатических кругах

Украинские чиновники работают над предложением, которое предоставит Вашингтону больший доступ к природным ресурсам страны, но взамен усилит гарантии безопасности США для Украины. Однако соглашение, которое Министр финансов США привез в Киев, сравнивают с разделом африканских колоний европейцами в 18 веке.

Об этом пишет The Washington Post. Отмечается, что США хотят добиться от Украины прав собственности на 90% ее полезных ископаемых. Украина была в шоке от масштаба того, чего затребовала администрация Трампа.

"Предложение и его рассмотрение Украиной вызвали резонанс в европейских дипломатических кругах не только из-за своей дерзости, но и потому, что разоренная войной страна, по-видимому, серьезно обдумывала, как достичь соглашения в надежде на обязательство со стороны Соединенных Штатов помочь защититься от российской агрессии", — говорится в материале.

Один из украинских советников заявил, что был ошеломлен масштабом того, что потребовала администрация Трампа. Он даже сравнил это с разделом африканских колоний европейцами в 18 веке и сказал, что это также может привести к тому, что право на разработку ресурсов Украины будет передано на десятилетия без каких-либо гарантий того, что инвесторы действительно будут их разрабатывать.

Издание подчеркнуло, что Киев получил соглашение всего за несколько часов до встречи Зеленского и Бессента. При этом, у украинского лидера было всего пару минут, чтобы ознакомиться с предложением. В то же время, Бессент в ходе встречи настаивал, чтобы Зеленский подписал его немедленно.

"Украине необходимо международное сотрудничество в сфере добычи ресурсов, поскольку это может сделать будущий мир справедливым и долгосрочным, а сделка должна быть выгодной для всех сторон, а не выглядеть как компенсация", — сказал Владимир Ланда, старший экономист Центра экономической стратегии, аналитического центра со штаб-квартирой в Киеве.

К слову, на прошлой неделе Зеленский отклонил просьбу администрации Трампа о передаче Киеву 50 процентов своих минеральных ресурсов — это чрезвычайное требование, которое может значительно затмить ценность помощи, направленной Украине.

Напомним ранее "Телеграф" писал о том, президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в налаживании поставок редкоземельных металлов из Украины. По его словам, этот вопрос может стать частью будущих договоренностей по продлению финансовой и военной поддержки Киева.