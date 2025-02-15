Вашингтон оказывает давление на Европу: сколько войск готовы выделить для Украины — СМИ

Новый вызов для Европы: Трамп и Келлог ищут гарантию безопасности для Украины.

Госдепартамент США попросил правительства европейских государств предоставить подробную информацию о вооружениях, миротворческих войсках и мерах безопасности, которые они могли бы предоставить Украине как часть любых гарантий безопасности для прекращения войны с Россией.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. По словам ознакомившихся с документом собеседников FT, соответствующий запрос был направлен на этой неделе.

Этот документ, по замыслу Вашингтона, способ убедиться, что европейские правительства вовлечены в процесс предоставления гарантий безопасности для Украины. Один из чиновников отметил: "Этот документ – способ убедиться, что мы вовлечены в процесс".

Документ, разосланный Госдепартаментом США, намерен выяснить готовность Европы защищать Украину после мирного урегулирования, а также оценить цену, которую Европа готова заплатить за участие в переговорах с Россией.

Госдепартамент запросил детали о военной технике, которую европейские столицы могли предоставить Украине, а также о количестве бригад войск, которые они готовы развернуть.

Американский чиновник добавил, что в письме ставится ряд общих вопросов и спрашиваются "конкретные предложения или идеи" относительно того, как может выглядеть механизм безопасности во главе с Европой.

Запрос поступил накануне турне посланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога по европейским столицам.

Напомним, что с начала конфликта в Украине многие страны Европы оказали существенную военную и гуманитарную помощь, но нынешний запрос США направлен на согласование коллективных усилий и долгосрочных стратегий поддержки. Целью привлечения европейских стран к гарантиям безопасности для Украины является обеспечение стабильности и мира в регионе после завершения активных боевых действий.

Госдепартамент надеется, что эта инициатива сможет консолидировать усилия всех заинтересованных сторон и создать эффективный механизм обеспечения безопасности Украины. Это также станет важным шагом по укреплению трансатлантического сотрудничества и коллективной безопасности в Европе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что группа европейских стран рассматривает возможность отправки военных контингентов в Украину для обеспечения выполнения предстоящего мирного соглашения с Россией.