Актриса сериалов "Сплетница" и "Баффи – истребительница вампиров" умерла: что стало причиной

Мишель начала свою актерскую карьеру в трехлетнем возрасте

В среду, 26 февраля, умерла Мишель Трахтенберг, актриса, которая прославилась в детстве, снявшись в таких фильмах, как "Шпионка Гарриет" и "Баффи — истребительница вампиров".

Ей было 39 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию полиции.

"Полиция отреагировала на звонок 911 в среду сразу после 8 утра по местному времени и обнаружила женщину без сознания и без признаков жизни в квартире на Манхэттене. Позже ее опознали как Трахтенберг, сообщил представитель полиции Нью-Йорка", – пишет издание.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть. Отмечается, что расследование продолжается. Официальная причина смерти Трахтенберг будет объявлена ​​в офисе судмедэксперта.

Также источник в полиции Нью-Йорка сообщил CNN, что у Трахтенберг были проблемы со здоровьем и что ее смерть, по всей видимости, наступила по естественным причинам.

Мишель Трахтенберг

Чем известна Мишель Трахтенберг

Трахтенберг дебютировала в кино в 1996 году в фильме "Шпионка Гарриет", а также снялась в нескольких проектах Nickelodeon.

Мишель Трахтенберг в фильме "Шпионка Гарриет"

Актриса начала свою актерскую карьеру в трехлетнем возрасте, снявшись в сериале телеканала Nickelodeon "Приключения Пита и Пита".

В начале 2000-х годов она была номинирована на несколько актерских премий, включая дневную премию "Эмми" за роль в сериале "Баффи — истребительница вампиров".

Мишель Трахтенберг в сериале "Баффи — истребительница вампиров"

Она также снялась в таких фильмах, как "Евротур", "Принцесса льда", "Убийство Кеннеди" и "Города-побратимы".

Трахтенберг впервые появилась в "Сплетнице" в 2008 году. Она вернулась к этой роли в двух эпизодах второго сезона перезагрузки HBO Max в 2023 году.

Мишель Трахтенберг в сериале "Сплетница"

Ее последняя крупная актерская роль была в 2021 году в качестве ведущей документального сериала о реальных преступлениях "Знакомство, свадьба, убийство", который вышел на цифровом стриминговом сервисе Tubi.

В 2021 году Трахтенберг обвинила создателя сериала "Баффи — истребительница вампиров" Джосса Уидона в неподобающем поведении на съемочной площадке после того, как ее коллега по сериалу Харизма Карпентер заявила, что она получила психологическую травму из-за обращения с ней Уидона.

Ранее мы рассказали, какой была карьера американской актрисы Мэрилин Монро, и почему она внезапно умерла в 36 лет.