Актриса серіалів "Пліткарка" та "Баффі – винищувачка вампірів" померла: що стало причиною

Мішель розпочала свою акторську кар’єру у трирічному віці

У середу, 26 лютого, померла Мішель Трахтенберг, актриса, яка прославилася в дитинстві, знявшись у таких фільмах, як "Шпигунка Гаррієт" та "Баффі — винищувачка вампірів".

На момент смерті їй було 39 років. Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію поліції.

"Поліція відреагувала на дзвінок 911 у середу відразу після 8 ранку за місцевим часом і виявила жінку непритомну і без ознак життя у квартирі на Манхеттені. Пізніше її впізнали як Трахтенберг, повідомив представник поліції Нью-Йорка", — пише видання.

На місце події прибула бригада швидкої допомоги, котра констатувала смерть. Зазначається, що розслідування продовжується. Офіційну причину смерті Трахтенберг буде оголошено в офісі судмедексперта.

Також джерело в поліції Нью-Йорка повідомило CNN, що Трахтенберг мала проблеми зі здоров’ям і що її смерть, очевидно, настала з природних причин.

Чим відома Мішель Трахтенберг

Трахтенберг дебютувала в кіно у 1996 році у фільмі "Шпигунка Гаррієт", а також знялася у кількох проєктах Nickelodeon.

Мішель Трахтенберг у фільмі "Шпигунка Гаррієт"

Актриса розпочала свою акторську кар’єру у трирічному віці, знявшись у серіалі телеканалу Nickelodeon "Пригоди Піта та Піта".

На початку 2000-х вона була номінована на кілька акторських премій, включаючи денну премію "Еммі" за роль у серіалі "Баффі — винищувачка вампірів".

Мішель Трахтенберг у серіалі "Баффі — винищувачка вампірів"

Вона також знялася у таких фільмах, як "Євротур", "Принцеса льоду", "Вбивство Кеннеді" та "Міста-побратими".

Трахтенберг вперше з’явилася в "Пліткарці" у 2008 році. Вона повернулася до цієї ролі у двох епізодах другого сезону перезавантаження HBO Max у 2023 році.

Мішель Трахтенберг у серіалі "Пліткарка"

Її остання велика акторська роль була у 2021 році у якості ведучої документального серіалу про реальні злочини "Знайомство, весілля, вбивство", який вийшов на цифровому стрімінговому сервісі Tubi.

У 2021 році Трахтенберг звинуватила творця серіалу "Баффі — винищувачка вампірів" Джосса Відона у неналежній поведінці на знімальному майданчику після того, як її колега по серіалу Харизма Карпентер заявила, що вона отримала психологічну травму через поводження з нею Відона.

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