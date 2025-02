Похоронена в склепе из розового мрамора: как выглядит могила Мэрилин Монро, и от чего она умерла в 36 лет

Актриса стала секс-символом американского кино

Известная американская актриса, модель и певица Мэрилин Монро была эталоном красоты в 40-50-е годы в Соединенных Штатах Америки. Она снималась в культовых фильмах "Джентльмены предпочитают блондинок", "Как выйти замуж за миллионера", "В джазе только девушки". А недавно мы рассказывали, где похоронена легендарная певица Уитни Хьюстон.

Какой была карьера Монро, и почему она внезапно умерла в 36 лет — расскажет "Телеграф".

Карьера Мэрилин Монро

Настоящее имя актрисы – Норма Джин Мортенсон. Она родилась в Лос-Анджелесе в 1926 году. Мать не имела средств содержать Норму и отдала ее в приемную семью. В семилетнем возрасте Джин вернулась к матери, но впоследствии ее госпитализировали с нервным срывом. Поэтому девочку отправили в детский дом.

Впоследствии Норма покинула детдом и начала работать на авиационном заводе Radioplane. Однажды туда прибыли фотографы, и один из них увидел Джин. Он предложил ей сделать фотосессию. Так, Норма начала работать моделью. Фотографии Джин оценил медиамагнат Говард Хьюз и пригласил ее в кино.

Мэрилин Монро позирует, фото Getty Images

С этого времени Норма Джин стала Мэрилин Монро и начала кинокарьеру. Однако в начале Монро получала эпизодические роли в киноработах компании 20th Century Fox, не дававших ей развития в профессии. Тогда она принимала уроки вокала и танцев, чтобы стать конкурентной. В то же время, она принимала участие в фотосессиях как модель.

Мэрилин Монро была моделью, фото Getty Images

В 1950 году Мэрилин вернулась работать в компанию 20th Century Fox. Тогда она снялась в ленте "Асфальтовые джунгли". И хотя роль была короткой, кинокритики положительно отзывались об актрисе. Затем была лента "Все о Еве", получившая шесть премий "Оскар". Карьера Монро постепенно начала двигаться вверх.

Мэрилин Монро в кино, фото Getty Images

В 1953 году Монро снялась в ленте "Ниагара", где снялась в откровенных сценах. Тело актрисы моментами прикрывало только простыню или полотенце. А по сюжету супруги приезжают отдохнуть у Ниагарского водопада, но попадают в компанию странной пары. Женщину со сложными отношениями с мужчиной, у которых большая разница в возрасте, сыграла Монро.

Мэрилин Монро в ленте "Ниагара", фото Getty Images

Успешной для Мэрилин стала лента "Как выйти замуж за миллионера". В ней Монро с двумя подругами устраивает охоту на состоятельных мужчин. После нее актриса стала еще более популярной как в США, так и в мире.

Монро у "Как выйти замуж за миллионера", фото Getty Images

Судьбоносной для Монро оказалась киноработа "Джентльмены предпочитают блондинкок". Там рассказывается о двух певицах, одна из которых хочет жениться на богаче, а другая — совершенно не понимает такой идеи. Монро стала всемирно известной после выхода фильма. Композиция I Wanna Be Loved By You, которую она там исполняла, стала культовой.

Монро в "Джентльмены предпочитают блондинок", фото Getty Images

Смерть и могила Мэрилин Монро

Мэрилин Монро внезапно не стало в 1962 году. Ее нашли в собственном доме на кровати. Официальной причиной называли передозировку снотворными. Известно, что актриса долгое время работала с психиатром и употребляла антидепрессанты. Она имела нестабильное психо-эмоциональное состояние, поэтому рассматривалась версия самоубийства.

Поклонники кинодивы не верили в то, что она покончила с собой. Поговаривали, что у нее был роман с президентом США Джоном Кеннеди и его братом Робертом, который был государственным деятелем. Теория заговора заключалась в том, что политики могли убрать Монро, чтобы она не рассказала о романах публично. Ведь Джон был тогда женат на Жаклин Кеннеди.

Похороны организовал бывший муж Монро — Джо Ди Маджио. Он был разбит потерей, и ходили слухи, что мужчина даже сделал предложение Монро незадолго до ее смерти.

Монро и ее экс-муж Джо Ди Маджио, фото Getty Images

Актрису похоронили на Вествудском мемориальном кладбище в Лос-Анджелесе. Ее тело лежало в бронзовом гробу, который изнутри покрыт атласной тканью. Актрису одели в зеленое платье и шарф. Во время церемонии Ди Маджио подошел ко гробу, произнеся: "Я люблю тебя, милая, я люблю тебя". Затем он регулярно посылал на могилу актрисы красные розы.

Могила Монро в Лос-Анджелесе, фото Getty Images

Склеп, где покоится Монро, выполнен из розового мрамора, фото Getty Images

Монро похоронили в стеновом склепе №24, который выполнен из розового мрамора. На нем можно увидеть имя, фамилию и годы жизни актрисы.

