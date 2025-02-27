Не только украинские металлы: чем еще Россия хочет "подкупить" США

Вашингтон знает об интересах Пекина в регионе

Россия предлагает США использовать Арктику, как зону совместного экономического сотрудничества. Это включает использование природных ресурсов и использование торговых путей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Они сообщили, что обсуждения пока находятся на очень ранней стадии.

Один из чиновников сообщил, что в Вашингтоне рассматривают возможность сотрудничества в Арктике, как способ отдалить Москву от Пекина, однако он скептически оценил эту вероятность.

Согласно информации россиян, дополнительные переговоры будут проводиться в четверг, 27 февраля, в Стамбуле.

Как известно, из-за глобального потепления Арктика стала более подходящей для мореплавания и тем самым стала рассматриваться в контексте создания новых торговых маршрутов.

Информация о возможностях совместной работы с американцами также поступала от главы РФПИ Кирилла Дмитриева после переговоров в Саудовской Аравии.

Тем временем Китай тоже имеет значительные интересы в Арктике, а с 2018 года он даже именует себя "приарктическим государством" и активно развивает рыболовлю, энергетику и транспортные коммуникации в регионе. В частности Пекин видит в арктических маршрутах возможность более удобного соединения с Европой и Северной Америкой.

Как сообщалось ранее, Россия предложила США сделку, в которой хочет передать им часть прав на редкоземельные металлы и другие ресурсы на оккупированной украинской территории.