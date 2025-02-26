Россияне предлагали США добывать ресурсы на оккупированных территориях Украины — NBC

Подписание сделки легализировало бы аннексию части Украины

Россия предложила США сделку, в которой хочет передать им часть прав на редкоземельные металлы и другие на оккупированной украинской территории. Идея была предложена американцам во время переговоров в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух официальных лиц США, которые знакомы с ходом переговоров. Сообщается, что речь идет о тех полезных ископаемых, находящихся на территории областей, которые РФ объявила своими в 2022 году.

Отмечается, что Вашингтон не взял на себя каких-либо обязательств по сделке по добыче минералов с Москвой, но и не стал ее исключать.

Авторы материала подчеркнули, что в случае заключения соглашения, это бы гарантировало, что Россия сохранит контроль над частью территории Украины после завершения войны. При этом американские чиновники говорят, что российские олигархи уже начали разработку ресурсов на оккупированных территориях.

Президент США Дональд Трамп уже говорил, что открыт к экономическим соглашениям с РФ, отметив, что у нее очень много ресурсов. Это включает и редкоземельные металлы. Трамп отмечал, что совместные проекты будут полезными для сохранения стойкого мира.

Стоит отметить, что Владимир Путин накануне заявлял, что готов предложить Вашингтону сотрудничество в совместной добыче ресурсов на оккупированных территориях Украины. При этом он добавил, что готов это предлагать и другим странам.