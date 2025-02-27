Не лише українські метали: чим ще Росія хоче "підкупити" США

Вашингтон знає про інтереси Пекіна у регіоні

Росія пропонує США використовувати Арктику як зону спільного економічного співробітництва. Це включає використання природних ресурсів та використання торгових шляхів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела. Вони повідомили, що обговорення поки що знаходяться на дуже ранній стадії.

Один із чиновників повідомив, що у Вашингтоні розглядають можливість співпраці в Арктиці як спосіб віддалити Москву від Пекіна, проте він скептично оцінив цю ймовірність.

За інформацією росіян, додаткові переговори будуть проводитись у четвер, 27 лютого, у Стамбулі.

Як відомо, через глобальне потепління Арктика стала більш придатною для мореплавання і цим стала розглядатися в контексті створення нових торгових маршрутів.

Інформація про можливості спільної роботи з американцями також надходила від глави РФПІ Кирила Дмитрієва після переговорів у Саудівській Аравії.

Тим часом Китай теж має значні інтереси в Арктиці, а з 2018 року він навіть називає себе "пріарктичною державою" та активно розвиває рибальство, енергетику та транспортні комунікації в регіоні. Зокрема, Пекін бачить в арктичних маршрутах можливість зручнішого з’єднання з Європою та Північною Америкою.

Як повідомлялося раніше, Росія запропонувала США угоду, в якій хоче передати їм частину прав на рідкісноземельні метали та інші ресурси на окупованій українській території.