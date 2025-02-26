Когда Зеленский встретится с Трампом: президент США назвал дату

Похоже, стороны пришли к консенсусу в отношении спорного соглашения

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения о минералах.

Об этом он сказал в начале заседания министров администрации США, передает "Европейская правда".

"Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением", — сказал он.

Глава Белого дома вновь раскритиковал Европу, которая якобы оказала помощь Киеву на 100 миллиардов долларов, в то время как США потратили на это 350 миллиардов (что не соответствует действительности).

"А самое важное на сегодняшний день – мы собираемся заключить соглашение с Россией и Украиной, чтобы прекратить убивать людей", – заявил Трамп, не уточнив, как это произойдет.

Напомним, ранее источники в окружении президента Зеленского рассказали "Телеграфу", что команда Трампа предложила датой встречи именно 28 февраля. Однако официальной информации до этого момента не было.

В то же время, анонимный чиновник администрации президента США рассказал Reuters, что "смысла в визите Зеленского нет, если президент Украины заявляет, что соглашение с США не завершено". Приезд Зеленского в Вашингтон будет означать признание окончательной позиции Украины по заключению соглашения с Соединенными Штатами.