О НАТО забыть, а Путин — умный деятель? Трамп высказался о возможной сделке по войне

В Вашингтоне говорят, что всем сторонам придется пойти на уступки

Президент США Дональд Трамп предложил Украине забыть о НАТО. В то же время он говорит, что хочет, чтобы она вернула как можно больше своей территории.

Об этом он рассказал во время разговора с журналистами в Белом доме. Его выступление транслировал канал FOX News.

Отвечая на вопрос о том, на какие уступки придется идти сторонам, он отметил, что сейчас не хочет перечислять их.

"Но я могу вам сказать, что НАТО. Вы можете забыть об этом. Я думаю, что, вероятно, это причина, по которой все началось", — сказал Трамп.

Президент США также добавил, что Владимиру Путину тоже придется идти на уступки, но не сказал, что имел в виду.

"Он (Путин) очень умный парень, он очень хитрый человек", — сказал Трамп. Он сразу же добавил, что ему приходилось "иметь дело с некоторыми действительно плохими людьми", не указывая, о ком идет речь.

Стоит отметить, что описывая Путина, Трамп использовал слово "cunning" (хитрый или коварный), что в этом контексте не является положительной оценкой.

Также глава Белого дома исключил возможность снятия санкций до заключения сделки по завершению войны, однако не стал говорить о том, что будет позже.

"Не сейчас. Нет, нет, у нас есть санкции против России. Нет. Я хочу посмотреть, заключим ли мы сделку сначала. Но я думаю, что мы это сделаем (заключим сделку, — ред.)", — сказал Трамп и напомнил о "хороших переговорах", как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также отметил, что хочет, чтобы Украина вернула как можно больше своих территорий.

"Мы собираемся сделать все возможное, чтобы заключить лучшую сделку, которую мы можем, для обеих сторон. Но для Украины мы будем очень стараться заключить хорошую сделку, чтобы они могли получить как можно больше назад", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Трамп говорил, что встретится с Зеленским в Вашингтоне 28 февраля, чтобы подписать соглашение о минералах.