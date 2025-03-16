Америку лишили "Голоса"? Известное международное медиа на грани остановки из-за действий Трампа и Маска

Сокращение персонала и журналистов фактически парализовали работу "Голоса Америки"

Из-за действий президента США Дональда Трампа и так называемого "Департамента правительственной эффективности" (DOGE) во главе с миллиардером Илоном Маском может полностью прекратить работу один из самых известных вещателей Соединенных Штатов — "Голос Америки". Значительное количество сотрудников издания было отправлено в бессрочный "административный отпуск" с 15 марта, при этом у них отобрали право доступа к электронной почте и рабочим местам.

Информационное агентство Reuters подтверждает, что сотрудникам агентства направили письмо с требованием уйти в отпуск с полной сохранностью заработной платы и льгот, но "до особого распоряжения". Копию письма опубликовал Дэвид Энрич, один из редакторов New York Times, а сама газета NYT пишет, что сокращения настолько масштабны, что фактически означают прекращение деятельности "Голоса Америки".

Сокращение деятельности вещателя до критически минимальной подтвердил также экс-корреспондент издания Остап Ярыш, недавно уволенный в рамках чисток, устроенных департаментом Маска. У Ярыша не было постоянного контракта с изданием, и якобы по этой причине он попал под увольнение.

"Практически все, кого я знаю на Голосе Америки, из разных отделов и языковых служб, сегодня получили емейлы о том, что их отправляют в вынужденный отпуск на неопределенный срок. Это значит, что по состоянию на данный момент Голос Америки, говорящий на 49 языках по всему миру, приостановил свою работу. Когда и в каком виде она восстановится (и восстановится ли), пока неясно", – отметил он.

Отмечается, что 14 марта Трамп подписал указ, которым предписано сократить до минимума деятельность семи федеральных агентств, в том числе USAGM, которое финансирует "Голос Америки", "Радио Свобода" и ряд других медиа. Интересно, что Трамп конфликтовал с "Голосом Америки" во время первого срока, а Маск вообще призвал закрыть издания, которыми руководит USAGM.

"В прошлом месяце Маск поддержал призыв закрыть "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" в своей публикации на своей платформе социальных сетей X", — напомнила украинская служба "Голоса Америки".

Как сообщал "Телеграф", администрация Трампа прекращает более 90% контрактов USAID на 60 млрд долларов по оказанию помощи другим странам. Также правительство пересмотрело другие государственные программы финансирования.