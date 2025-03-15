Он продолжает свою антиукраинскую политику

Илон Маск, устроивший масштабные сокращения в финансировании правительства США, приостановил работу команды Йельского университета, которая была очень важна для Украины. Она помогла спасти сотни украинских детей, похищенных Россией.

Как сообщает Mirror, ранее правительство США финансировало группу исследователей из Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета, которые использовали технологии с открытым кодом для отслеживания пропавших украинских детей. Свои выводы исследователи передавали власти Украины, чтобы помочь вернуть их домой.

Благодаря их усилиям сотни детей вернулись домой. Однако из-за недавних сокращений федерального финансирования Илоном Маском эта работа прекратится.

Как писал "Телеграф", постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко сообщил, что российские кафиры с начала полномасштабной войны незаконно депортировали в Россию 19 546 украинских детей. Еще 1700 детей, ставших жертвами российской агрессии, просто пропали без вести. Украина требует от международных организаций активного участия в процессе возвращения этих детей домой.