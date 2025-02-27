Выплаты USAID таки не возобновят? У Трампа еще больше прижали международную помощь

Значительное сокращение иностранной помощи является ударом по работе некоммерческих организаций и подрядчиков

Администрация президента США Дональда Трампа прекращает более 90% контрактов USAID на 60 млрд долларов по оказанию помощи другим странам. Также правительство пересмотрело другие государственные программы финансирования.

Об этом пишет CNN. В материале издания говорится, что в представленных администрацией документах отмечается, что в целом отменены почти 5800 грантов USAID, тогда как более 500 грантов сохранены. Общая предельная стоимость контрактов, которые не попали под сокращение, составляет около 57 миллиардов долларов.

Кроме грантов USAID, правительство также пересмотрело другие государственные программы финансирования. Сообщается, что отменено примерно 4100 государственных грантов, а 2700 оставили в силе.

Позже администрация пояснила в заявлении, что "осталось еще 297 контрактов, которые необходимо пересмотреть".

CNN пишет, что значительное сокращение иностранной помощи является ударом по работе некоммерческих организаций и подрядчиков. Программы помощи по всему миру остановились из-за масштабного замораживания финансирования и пересмотра миллиардов долларов помощи.

Изменения стали частью более широкой политики администрации Трампа, в рамках которой ранее отправили значительную часть сотрудников USAID в отпуск или уволили их.

Сокращение финансирования USAID произошло на фоне судебного иска, который оспаривает решение администрации о приостановлении иностранной помощи. В ответ на этот иск госсекретарь Марко Рубио заявил, что принимал решение по каждому гранту индивидуально, учитывая соответствие программ национальным интересам США.

Однако истцы поставили под сомнение это заявление, отметив, что за короткий срок невозможно было содержательно пересмотреть такое количество контрактов.

Напомним, в конце января президент США Дональд Трамп заявил о приостановлении на три месяца всех программ внешней помощи. Филиал USAID в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.

Стоит добавить, что в Украине в течение нескольких десятилетий при поддержке USAID реализовывались многочисленные проекты в различных сферах, поэтому это решение сильно задело и Украину.

Ранее "Телеграф" писал, без какой помощи США осталась Украина. А также рассказывали, что Трампа обязали возобновить финансирование USAID.