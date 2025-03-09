Укр

Маск призвал ввести санкции против ряда влиятельных украинцев: кто может попасть в список

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Илон Маск предложил ввести санкции против некоторых украинцев Новость обновлена 09 марта 2025, 14:54
Илон Маск предложил ввести санкции против некоторых украинцев. Фото Коллаж "Телеграфа"

Маск считает, что такой шаг мог бы решить важную проблему

Американский миллиардер Илон Маск призвал применить санкции против десяти украинских олигархов, которые являются самыми богатыми в стране. Такое заявление прозвучало на фоне того, как американские граждане развернули украинский флаг рекордного размера, чтобы призвать администрацию президента США восстановить военную помощь Киеву.

Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Стоит отметить, что это был ответ на пост пользователя Ника Сортора, который опубликовал видео с развернутым украинским флагом возле Белого дома и выразил уверенность, что его профинансировали за счет американских налогоплательщиков.

"Кто заплатил за этот огромный украинский флаг, который сегодня развернули перед Белым домом? Сколько сотен тысяч это стоило?", — написал Сортор.

Он также призвал Департамент правительственной эффективности (DOGE), которым руководит Илон Маск, проверить, тратились ли это средства из бюджета.

В ответ на это Илон Маск написал следующее:

"Введите санкции против топ-10 украинских олигархов, особенно тех, кто имеет особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к головоломке", — написал Маск.

Отметим, что ранее "Телеграф", ссылаясь на расследование "Украинской правды" "Батальон Монако, писал об украинских олигархах, которые отдыхали в Монако во время войны. Среди них были:

  • Константин Жеваго,
  • Игорь и Григорий Суркисы,
  • Вадим Ермолаев,
  • Вадим Столар и другие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Илон Маск заявил, что его спутниковая система критически важна для Украины. Он сказал, что "Весь их (украинский, — Ред.) фронт рухнет, если я ее отключу".

Теги:
#Украина #Санкции #Олигархи #Илон Маск