Маск призвал ввести санкции против ряда влиятельных украинцев: кто может попасть в список

Маск считает, что такой шаг мог бы решить важную проблему

Американский миллиардер Илон Маск призвал применить санкции против десяти украинских олигархов, которые являются самыми богатыми в стране. Такое заявление прозвучало на фоне того, как американские граждане развернули украинский флаг рекордного размера, чтобы призвать администрацию президента США восстановить военную помощь Киеву.

Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Стоит отметить, что это был ответ на пост пользователя Ника Сортора, который опубликовал видео с развернутым украинским флагом возле Белого дома и выразил уверенность, что его профинансировали за счет американских налогоплательщиков.

"Кто заплатил за этот огромный украинский флаг, который сегодня развернули перед Белым домом? Сколько сотен тысяч это стоило?", — написал Сортор.

Он также призвал Департамент правительственной эффективности (DOGE), которым руководит Илон Маск, проверить, тратились ли это средства из бюджета.

В ответ на это Илон Маск написал следующее:

"Введите санкции против топ-10 украинских олигархов, особенно тех, кто имеет особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к головоломке", — написал Маск.

Отметим, что ранее "Телеграф", ссылаясь на расследование "Украинской правды" "Батальон Монако, писал об украинских олигархах, которые отдыхали в Монако во время войны. Среди них были:

Константин Жеваго,

Игорь и Григорий Суркисы,

Вадим Ермолаев,

Вадим Столар и другие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Илон Маск заявил, что его спутниковая система критически важна для Украины. Он сказал, что "Весь их (украинский, — Ред.) фронт рухнет, если я ее отключу".