Маск призвал ввести санкции против ряда влиятельных украинцев: кто может попасть в список
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Маск считает, что такой шаг мог бы решить важную проблему
Американский миллиардер Илон Маск призвал применить санкции против десяти украинских олигархов, которые являются самыми богатыми в стране. Такое заявление прозвучало на фоне того, как американские граждане развернули украинский флаг рекордного размера, чтобы призвать администрацию президента США восстановить военную помощь Киеву.
Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Стоит отметить, что это был ответ на пост пользователя Ника Сортора, который опубликовал видео с развернутым украинским флагом возле Белого дома и выразил уверенность, что его профинансировали за счет американских налогоплательщиков.
"Кто заплатил за этот огромный украинский флаг, который сегодня развернули перед Белым домом? Сколько сотен тысяч это стоило?", — написал Сортор.
Он также призвал Департамент правительственной эффективности (DOGE), которым руководит Илон Маск, проверить, тратились ли это средства из бюджета.
В ответ на это Илон Маск написал следующее:
"Введите санкции против топ-10 украинских олигархов, особенно тех, кто имеет особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к головоломке", — написал Маск.
Отметим, что ранее "Телеграф", ссылаясь на расследование "Украинской правды" "Батальон Монако, писал об украинских олигархах, которые отдыхали в Монако во время войны. Среди них были:
- Константин Жеваго,
- Игорь и Григорий Суркисы,
- Вадим Ермолаев,
- Вадим Столар и другие.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Илон Маск заявил, что его спутниковая система критически важна для Украины. Он сказал, что "Весь их (украинский, — Ред.) фронт рухнет, если я ее отключу".