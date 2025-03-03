Эрдоган сделал новое заявление о войне в Украине: обещает "любую поддержку"

Президент Турции выступил за справедливый мир в Украине

Турция продолжит поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Однако там считают, что завершение войны невозможно без участия России, но обещают дать "любую поддержку" для достижения справедливого мира.

Об этом рассказал во время выступления перед членами своей партии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник 3 марта. Его слова приводит местное издание Cumhuriyet.

"Хотя мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, мы считаем, что возможное решение не может быть достигнуто без участия России или Украины", — сказал он.

При этом Эрдоган добавил, что его страна уже показала, что даже несмотря на войну переговоры и компромиссы возможны и они реалистичны.

Президент Турции подчеркнул, что постоянный мир возможен лишь если он будет "справедливым и достойным", а также выразил готовность "оказать любую поддержку".

"Мы надеемся, что все стороны поймут, что наш регион натерпелся крови, конфликтов и слез. Я хотел бы выразить готовность оказать любую поддержку, включая организацию переговоров, чтобы не погиб ни один невинный человек", — сказал он.

Кроме того, Эрдоган добавил, что без Турции европейская безопасность невозможна.

Как сообщалось ранее, в СМИ появлялось сообщение о том, что Турция рассматривает возможность размещения своих миротворцев в Украине. Однако для этого она хочет получить место во всех консультациях с европейскими странами.