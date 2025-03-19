У Туреччині проходять масові протести через арешт мера Стамбула: їх порівнюють з Майданом (фото, відео)

На вулиці вийшла велика кількість людей

У Стамбулі та Анкарі почалися масові протести після затримання мера міста Екрема Імамоглу. Він є головним опонентом президента Реджепа Тайїпа Ердогана та представником опозиційної Республіканської народної партії. Його звинувачують у корупції та звʼязках із Робітничою партією Курдистану.

Про це повідомляє Reuters. Після затримання Імамоглу понад 100 людей зібралися біля головного управління поліції Стамбула, скандуючи гасла на його підтримку та проти уряду.

"Вони здійснюють переворот проти Імамоглу, який перемагав Ердогана на виборах із 2019 року", – заявив один із протестувальників.

Поліція перекрила підходи до будівлі поліції, виставивши кордони спецпризначенців та водомети. Губернатор Стамбула заборонив масові зібрання після затримання мера.

У мережі протести порівнюють події з українським Майданом.

У Стамбулі лунає гасло "Zıpla zıpla zıplamayan Tayyiptir", що перекладається як "Стрибай, стрибай, стрибай! Хто не стрибає, той Тайїп".

Імамоглу у відповідь на затримання заявив, що не збирається здаватися. "Ми передбачали, що це станеться. Ми залишаємося тут, поки рішення не буде змінене", – сказав один із мітингарів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Ердоган зробив заяву про війну в Україні. Туреччина продовжить підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Однак там вважають, що завершення війни неможливе без участі Росії, а також обіцяють "надати будь-яку підтримку" для досягнення справедливого миру.