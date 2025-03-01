После скандала в Вашингтоне: Турция предлагает новый формат переговоров

Мирные переговоры в Турции: новая попытка Анкары повлиять на войну.

Турция повторит свое предложение по организации мирных переговоров между Украиной и Россией. Это произойдет на саммите европейских лидеров в Лондоне.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует выразить готовность Анкары принять переговоры и подчеркнуть важность долгосрочной региональной стабильности. Турция, являющаяся членом НАТО, уже принимала участие в посредничестве в начале войны, способствуя подписанию соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море.

По словам источника, Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, в то же время воздерживаясь от введения санкций против России. Турция оказывает военную помощь Киеву и одновременно поддерживает дипломатические связи с Москвой.

Ожидается, что Фидан заявит о необходимости привлечения обеих сторон к любым предстоящим переговорам. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию в прошлом месяце совпал со встречей представителей США и России в Эр-Рияде, где Киев не был представлен.

Кроме того, в понедельник в Анкаре прошли переговоры между Фиданом и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это уже третий разговор между дипломатами за последние две недели.

На прошлой неделе делегации США и России также встретились в Стамбуле для обсуждения двусторонних вопросов работы своих посольств.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что Турция может играть ключевую роль в гарантиях безопасности для Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский поспорил с американским коллегой Дональдом Трампом и представителем его администрации Джей Ди Венсом во время встречи в Вашингтоне. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности.