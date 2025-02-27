Турция может отправить миротворцев в Украину? Bloomberg узнал главное условие

Турция может помочь Франции и Великобритании

Турция, имеющая вторую по численности армию в НАТО после США, открыта для предоставления войск для миротворческой миссии в Украине. Этот вопрос якобы обсуждался с президентом Украины и главой МИД РФ.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от осведомленных источников. Однако в администрации президента Турции говорят, что информация, вероятно, искажена.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время отдельных встреч в Анкаре в начале этого месяца, сообщили источники, пожелавшие не называть их имен, поскольку речь шла о частных беседах", – говорится в материале.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп заявил о поддержке участия европейских союзников в миротворческих силах и предоставления гарантий безопасности Украине с исключением прямого участия США.

"Это делает рассмотрение Турцией возможности помочь контролировать потенциальное перемирие критически важным для облегчения нагрузки на европейских союзников, включая Великобританию и Францию, которые разрабатывают планы по размещению возглавляемых Европой сил на Украине", – пишут журналисты.

Источники также рассказали, что Анкара не будет участвовать ни в какой миротворческой миссии, если не будет участвовать во всех консультациях и приготовлениях относительно ее формирования. Прекращение огня также далеко не гарантировано.

"Россия не дала ответа Турции по вопросу отправки войск на Украину, хотя эта тема обсуждалась с Лавровым во время его недавнего визита, сказал человек, близкий к российскому правительству", – говорится в статье.

Между тем, РИА "Новости" сообщили, что получили комментарий от администрации Эрдогана. В пресс-службе президента Турции пояснили, что Анкара выражала готовность к посредничеству, а не к отправке военных в Украину.

Напомним, Франция и Великобритания разрабатывают план создания так называемых "сил успокоения" – миротворческого контингента, который западные страны разместят в Украине. Однако есть несколько нюансов – наземных войск будет немного, полагаться они будут на западную авиацию и поддержку США, а главный месседж, продвигаемый чиновниками, – это надежда на то, что миротворцам не придется применять силу против России.