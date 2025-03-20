Как гражданской жене и военному мужу избежать развода: психотерапевт назвала три правила

Отношения на расстоянии не всегда могут выдержать испытания

Количество бракосочетаний и разводов в Украине почти сравнялось. Из-за войны семьи распадаются как официально, так и территориально. А в случае брака с военнослужащим это не просто отношения на расстоянии, но и союз, в котором партнеры живут кардинально разной жизнью.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала психотерапевт Светлана Арефния. Она объяснила, как избежать отдаления друг от друга.

Больше об этом читайте в публикации: "Война, как Голодомор, травмировала украинцев на поколения вперед, но нация выстоит, – психотерапевт Светлана Арефния".

По ее словам, причин для разрыва может быть множество. Некоторые пары были на грани еще до войны, а стресс только усугубил эти разногласия.

— Некоторые смогли понять проблемы в отношениях только на расстоянии, а теперь, обретя "новых себя", не хотят возвращаться в прошлое. Также есть много пар, которые пытаются сохранить отношения, несмотря на расстояние. Это действительно сложно, ведь в отсутствие физического контакта теряется и эмоциональная связь, привязанность, — говорит эксперт.

Она объясняет, что вокруг каждого из партнеров строится новый социальный круг. Например, женщина может попасть в новое для себя сообщество беженцев за границей, а мужчина в армии тем временем строит очень эмоционально крепкие отношения с побратимами, ведь именно с ними он переживает опыт на грани жизни и смерти. Таким образом формируются два разных мира.

Однако избежать отдаления можно, следуя трем правилам.

Первое – это сохранение воспоминаний. Наш мозг не отделяет прошлое от настоящего, поэтому когда мы вспоминаем что-то приятное, на эмоциональном уровне мы как будто снова переживаем это. Сохраняйте ценные воспоминания и напоминайте друг другу о них, — говорит кандидат психологических наук.

Второе — это максимальная вовлеченность в жизнь партнера. Женам следует делиться со своими мужьями происходящими с ними событиями, просить советі или помощь в бытовых вопросах. Мужьям-военным — делиться подробностями своей жизни может быть сложнее, но даже на войне всегда можно найти о чем рассказать. Любая бытовая история или забавный рассказ о котике или собачке на фронте даст супруге ощущение вовлеченности в вашу жизнь, — продолжает психотерапевт.

Третье — это будущее. Стройте совместные планы, мечтайте, придумывайте что-то вместе. В этот момент в организме вырабатывается дофамин, способствующий эмоциональному сближению и помогающий укрепить вашу связь, — подчеркнула Светлана Арефния.

Напомним, ранее она назвала "Телеграфу" два условия усиления ВСУ.