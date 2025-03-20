Снимала видео и фото для OnlyFans: что известно о Марии Ковальчук, которую нашли с переломами в Дубае

Девушка прибыла в Дубай 15 февраля, а 9 марта загадочно исчезла

Модель из Украины Мария Ковальчук, пропавшая в начале марта в Дубае и не выходившая на связь восемь дней, была найдена на обочине дороги. Сейчас девушка находится в больнице в тяжелом состоянии — у нее переломанные руки, ноги и позвоночник, она перенесла три операции и не может говорить.

Исчезла 20-летняя модель после вечеринки с шейхами. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Марии Ковальчук.

Что известно о Марии Ковальчук

Мария Ковальчук родом со Львова, как отметила ее мама, Анна Ковальчук. Девушка прилетела в Дубай 15 февраля 2025 года. Она работала моделью и снимала видео для платформы OnlyFans по данным OBOZ.UA , – соцсети с интимным контентом, доступ к которому для других пользователей платный.

Девушка принимала участие в акции "Boris for Peace!". Она посвящена Борису Кагарлыцкому – политологу из России, против которого было возбуждено дело о взрыве на Керченском (Крымском) мосту в 2022 году. В России его осудили на 5 лет за "оправдание терроризма".

В последний раз на связь с родными Мария выходила 9 марта. Она уехала на вечеринку к шейхам. По словам матери, девушка сообщила, что останется у мужчин еще на день. После этого Мария не отвечала на звонки и сообщения.

19 марта ее нашли на обочине дороги в критическом состоянии. У девушки были переломаны ноги, руки и позвоночник. После этого ее доставили в больницу, где она перенесла три операции, и сейчас почти не может говорить. Родные Марии боятся, что ее могли удерживать против ее воли и предполагают, что она могла стать жертвой сексуального рабства, где ее насиловали, а затем выбросили на дорогу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о состоянии Марии Ковальчук. Она перенесла сложные операции и говорить не может.