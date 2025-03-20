Земельный дерибан прощаем, громкие дела закрываем? Принятый Радой закон наделал шума

Несмотря на то, что народные депутаты сказали свое слово, обсуждение закона о добросовестных приобретателей не утихает

В ответ на принятие Верховной Радой Украины закона, направленного на усиление прав добросовестного приобретателя, активисты зарегистрировали петицию с призывом к президенту ветировать спорный документ и активно выступают против его введения в публичном пространстве. Основная причина – опасения, что законодательные изменения позволят легализовать сделки с коммунальной и государственной землей. В свою очередь авторы нормативно-правового акта уверяют: он защитит только тех, кто действовал в рамках закона, а с остальными владельцев будут разбираться правоохранители.

"Телеграф" выяснял, почему вокруг предложенных законодательных изменений ломаются копья, и какие угрозы несет закон.

Появлением законодательная инициатива обязана "Мазепагейту"

На прошлой неделе ВР Украины рассмотрела во втором чтении и поддержала 273 голосами Закон Украины "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины об усилении защиты прав добросовестного приобретателя" (регистрационный номер 12089). Идея его разработки, по словам одного из авторов – народного депутата от "Слуги народа" и заслуженного юриста Украины Игоря Фриса, возникла после так называемого "Мазепагейта" (отсылка к Уотергейтскому скандалу, когда агенты ЦРУ и представители американского президента Никсона попались на установке прослушки в офисе Демократической партии в отеле "Уотергейт", с тех пор вторая часть названия гостиницы "гейт" — стала суффиксом для обозначения других скандалов — Авт.) Речь идет о владельце инвесткомпании Concorde Capital Игоре Мазепе, которого заподозрили в создании преступной организации и незаконном завладении землями водного фонда (всего 7 га), на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС.

ДБР наглядно демонстрировало, о каких землях идет речь в деле Мазепы

"Человек, который приобрел земельные участки с 3-4-5 рук, которые были когда-то приватизированы в 2000-х годах, был поставлен в рамки уголовного преследования с теми подозрениями, что он незаконно приобрел эту землю, — объяснял контекст истории во время прямого эфира на своей странице в Facebook Игорь Фрис. — И незаконность базировалась на проведенных недавно экспертизах и было сказано, что они находятся не в той зоне, в которой была возможна приватизация. Действительно, бизнес-сообщество это всколыхнуло и таких кейсов, когда мы начали разбираться, "вылезло" целых 2 000, находящихся на рассмотрении Верховного Суда Украины. Когда у людей, которые являются добросовестными приобретателями, которые купили что-то законно, потому что в момент удостоверения договора купли-продажи были проверены все аресты, запреты, отчуждения, основания приобретения и отчуждения, полномочия представителей, по иску прокуратуры, органов дознания, следствия это имущество изымается. И изымается у лица, которое не знало и не могло знать, что это имущество выбыло из собственности государства или коммунальной, и заплатило за него деньги".

Действительно, в прошлом году в разгар скандала вокруг Мазепы разные бизнес-организации называли его дело политическим и беспрецедентным, заявляли о незаконном давлении правоохранительных органов и требовали защиты от руководства государства. В частности, с соответствующим заявлением выходила Коалиция бизнес-сообществ за модернизацию Украины. Ответом на это стала встреча представителей правительства с предпринимателями, заседание СНБО, решение которого было утверждено Указом президента и предусматривало некоторые законодательные изменения для уменьшения возможности давления на легальный бизнес, мораторий на процессуальные действия, которые могли бы ограничить деятельность предприятия и создание Совета по поддержке предпринимательства. Еще одним шагом по защите бизнеса стала разработка законопроекта №12089.

Добросовестный, если не знал и не мог знать, что предыдущий владелец нарушил закон

Как отмечает в своих сообщениях Игорь Фрис, критерий добросовестности (приобретатель не знал и не мог знать о том, каким образом – правомерно или нет – получил в собственность имущество его предшественник) и норма по истребованию имущества у добросовестного приобретателя существовали и до того. Они прописаны в ст. 388 Гражданского кодекса Украины. Предложенные же изменения призваны защитить право собственности в целом и такого добросовестного приобретателя в частности. А именно, что срок для пересмотра законности обретения права собственности в рамках гражданского производства будет ограничен 10 годами (в случае если имущество выбыло из собственности государства с признаками преступления, то речь пойдет об уголовных производствах, и при этом сроков давности не существует, а добросовестность не действует). Отсчет начинают с момента регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество права собственности первого приобретателя на недвижимое имущество. А главное , если у добросовестного приобретателя имущество таки заберут в судебном порядке, то он будет иметь право на компенсацию его стоимости.

Смена владельца – одна из схем завладения землей, считают комментаторы

"Установление четких правил по началу течения исковой давности и ограничение возможности истребования имущества после определенного срока защитит права добросовестных приобретателей и уменьшит количество судебных споров в этой сфере. Однако, обращаю внимание, что действие этого законопроекта не распространяется на определенные категории имущества, имеющих особое значение для государства и общества. К таким объектам относятся: объекты критической инфраструктуры, стратегические объекты государственной собственности, объекты культурного наследия, объекты природно-заповедного фонда", — отмечал Игорь Фрис.

Расширить список — предложение активистов

Еще на этапе обсуждения законодательных изменений их многие критиковали и предлагали доработать с учетом требований действующего законодательства, а также интересов государства или отдельных территориальных громад. Даже в главном юридическом управлении Аппарата Верховной Рады определили три концептуальных проблемы законопроекта №12089. Все они, как отмечено в документе, опубликованном на официальном сайте, не учли отдельные стати Конституции Украины. Поэтому, во-первых, "законопроект содержит привилегированные права и предоставляет соответствующую защиту только отдельным участникам общественных отношений".

Во-вторых, документ "никаким образом не предусматривает необходимые компенсационные механизмы в пользу государства или территориальной громады, в случае причинения им вреда вследствие выбытия из их собственности имущества (хотя государство или территориальная громада может действительно избавляться от ценных объектов недвижимого имущества, в частности земель водного и лесного фондов, участков недр и т.п.)". И, в-третьих, "правовое регулирование, предусмотренное законопроектом, в отдельных случаях противоречиво, что создает правовой пробел и не позволяет предусмотреть последствия правоприменения".

Обстоятельно разбирал законопроект и Центр экологических инициатив "Экодия" и увидел в нем возможности для узаконивания нелегально приватизированных участков в пределах лесного фонда, прибрежных полос водоемов или территории Изумрудной сети (экологической сети, состоящей из территорий, представляющих особый природоохранный интерес). Ведь при применении нормы по 10-летнему сроку исковой давности все такие объекты, оказавшиеся в частных руках до 2014 года по разным противозаконным схемам, невозможно будет вернуть в государственную собственность или собственность территориальных громад.

"Экодия" предложила свои существенные правки, но их депутаты проигнорировали

Например, тогда "индульгенцию" может получить кейс со строительством компанией MacPaw, основателем которой является Александр Косован, базы отдыха с бассейном и причалом для яхт в прибрежной полосе Каневского водохранилища. Эти участки относятся к землям лесного фонда и фигурируют в уголовном производстве, ведь правоохранители обнаружили незаконную схему при их отводе еще в 2013 году. При этом ее нынешний владелец настаивает, что на момент покупки "хвостов" уголовных дел за землей не было, в наведение порядка на ней и в строительство были вложены средства, а теперь компанию пытаются лишить имущества. "Только участок стал привлекательным — сразу появилось много желающих "поживиться": надуманные проверки, дела, предложения "решить вопросы", — так описывает почву проблем сам Косован.

Ради строительства базы отдыха компания Косована незаконно намывала песок

Кроме уже упомянутых компаний Косована и Мазепы, в выигрыше от законодательных изменений могут быть и владельцы трех земельных участков, расположенных на территории Вишенковского лесничества ГП "Бориспольский лесхоз". Они были изъяты из земель лесного фонда, переданы в аренду на 49 лет частным предприятиям "Гросс", "Принт" и "Берег" распоряжениям Бориспольской райгосадминистрации. При этом изменилась их категория на земли жилой и общественной застройки. Все фирмы имеют одного бенефициара – Руслана Олексенко, также владеющего ООО "Переяслав Фиш Клаб", которое продало землю компании Косована и входит в девелоперскую группу DEOL Partners, управляющую гостиничным бизнесом братьев Виталия и Владимира Кличко. Вместе с братом городского головы Олексенко владеет ООО "Киев Аэропорт Сити", а также руководит гостиницей 11 Mirrors, принадлежащей Владимиру Кличко, на чем акцентирует внимание журналист Владимир Бондаренко.

Кусок леса отхватили себе фирмы, владелец которых связан с семьей Кличко

Чтобы предотвратить возможные последствия, активисты "Экодии" предлагали убрать из законопроэкта ограничения по срокам обжалования для трех указанных выше категорий земель. Также они подчеркивали, что не государство или территориальная громада должны отвечать за возмещение рыночной (!) стоимости имущества, если его у добросовестного приобретателя истребуют по решению суда. Логично, что такие финансовые обязательства должен на себя брать тот первый собственник, который незаконно получил землю или другую недвижимость, а затем ее перепродал. Но эти замечания, как следует из конечного варианта закона, уже подписанного председателем ВР, были проигнорированы.

Уважать бизнес или защищать леса и водоемы

Стоит отметить, что законопроект №12089 в том виде, за который проголосовали депутаты и в котором он передан на подпись президенту, получил и значительную поддержку. В адрес председателя ВР Украины Руслана Стефанчука, например, приходили письма от Федераций работодателей, металлургов и автопрома Украины, Ассоциации предпринимателей ветеранов АТО, Союза украинских предпринимателей, Украинского союза промышленников и предпринимателей, Совета предпринимателей при Президенте Украины и других. В некоторых из обращений, в частности, от общественного объединения "Манифест 42" отмечается как положительный момент установления именно 10-летнего срока для обжалования незаконно оформленной или приобретенной собственности. Это ведь превышает стандартный срок исковой давности, который составляет три года, отмечают в организации.

Также представители этого сообщества считают правильным положение о том, кто именно будет платить компенсацию. "В соответствии с практикой Европейского суда по правам человека, ответственность за ошибки, допущенные государственными органами при отчуждении имущества, должно нести государство, а не инвестор. В период, когда многие производственные предприятия вынуждены релоцироваться внутри страны, строить новые производства на новых местах и ​​стремятся создавать кооперацию с мировыми производственными брендами – они должны быть уверены в надежности защиты инвестиций со стороны государства", – отмечают в "Манифесте 42".

Среди тех, кто активно отстаивал законопроект №12089, был и известный бизнесмен Александр Коноптоский, назвавший документ шагом к инвестпривлекательности. В поддержку своего мнения в постах на Facebook он подчеркивал, что неприкосновенность частной собственности является основой экономики, а также отмечал, что прогресс и процветание невозможен без предпринимательской инициативы, так что если не заботиться и не уважать бизнес, его не будет на той или иной территории. А на замечание в комментариях Украинской природоохранной группы о том, что леса и прибрежные защитные полосы все-таки стоило бы уберечь от посягательств, Конотопский отметил, что это не преступление и не грех, плюс привел примеры застройки на берегах Темзы, озер Гарда и Комо, в лесах Каролины и т.д.

Экоактивисты видят нарушение закона, бизнесмен приводит примеры других стран

Несмотря на сильное лобби законопроекта №12089 и убедительные аргументы о его важности для бизнеса активисты, ведущие борьбу с незаконной застройкой, дерибаном земли, выступающие за сохранение природы (а среди них кроме упомянутых – WWF-Украина, Greenpeace Украина, МБО "Экология-Право-Человек", ОО "Экоклуб", ГО "Украинская природоохранная группа", ОО "Бюро экологических расследований") они не убедили. И в противовес одобрительным отзывам и словам поддержки была создана петиция с призывом к президенту наложить вето на документ. Ее автор Мишель Терещенко – французско-украинский бизнесмен, меценат, который ранее занимал должность городского головы Глухова, и в суде боролся за возвращение в коммунальную собственность легендарной усадьбы, которае принадлежала его семье.

Активисты борются за спасение Юрковицы – историческое место, которое планируют застроить

Автор петиции подчеркивает, что основная угроза заключается в том, что нормы законопроекта "обладают обратным действием во времени, поэтому вернуть земли, по которым сейчас продолжаются суды, будет невозможно". В качестве примеров Терещенко называет дело эксминистра аграрной политики Николая Сольского, которого НАБУ обвиняет в участии в схеме по завладению государственной землей более чем на 290 млн. гривен, свежую историю с махинациями в столице, в которых ключевую роль играл бизнесмен Денис Комарницкий, "украденые до Революции Достоинства соратниками Януковича под застройку леса, водоемы, пляжи". Также в петиции приводится статистика, что только в 2024 году стоимость участков, по которым были поданы иски, составляет 407 млрд. 285 млн. гривен. А в соответствии с законодательными изменениями возмещение таких сумасшедших сумм, в случае соответствующего решения суда, может быть возложено на бюджет.

Пока треть голосов (8352 из 25 тыс. нужных) петиция уже собрала. Призыв ее автора поддержать инициативу и не допустить масштабной легализации украденной у государства и территориальных громад земли – лесов, водоемов, прибрежных полос, памятников археологии, земель обороны, которые одновременно могут быть лесами, земель природно-заповедного фонда, а также украденного у государства или громады имущества украинцы активно репостят и просят поддерживать. К примеру, это публично сделала известная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева. Пока неясно, успеет ли петиция пройти всю процедуру до подписания законопроекта №12089 президентом. "Телеграф" и дальше будет следить за ходом событий вокруг скандального документа.