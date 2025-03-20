Комиссия признала пригодным, несмотря на проблемы со здоровьем? Как обжаловать решение ВВК

Есть четкие сроки подачи жалоб

Военно-врачебная комиссия (ВВК) оценивает состояние здоровья и определяет пригодность граждан к военной службе. Украинское законодательство предусматривает возможность обжалования решений комиссии.

Что делать, если вы не согласны с решением медкомиссии, рассказала пресс-служба Министерства юстиции Украины. Пройти военно-врачебную комиссию важно в следующих ситуациях:

для получения отпуска для лечения – если по решению врачей в этом есть необходимость (рекомендовать отпуск для лечения может исключительно ВВК);

для сочетания ранения (травмы, контузии, увечья) с условиями получения ранения – на основании Справки об обстоятельствах травмы (например, ранение связано с защитой Родины);

для определения дальнейшей степени пригодности к прохождению службы;

для того, чтобы зафиксировать диагнозы, которые имеет человек по состоянию на сегодня.

Решение ВВК о пригодности к службе действует в течение 12 месяцев с даты проведения медицинского осмотра. В то же время, если комиссия признает военнослужащего непригодным к службе или временно непригодным с пересмотром через 6-12 месяцев, постановление нужно реализовать немедленно.

Кто имеет право направить на ВВК

Направления на медицинское освидетельствование могут выдавать:

командиры воинских частей и их заместители;

руководители ТЦК и СП;

начальники заведений здравоохранения и органов военного управления;

прокуратура, следственные органы и суд.

Какие документы взять с собой на медосмотр

Для прохождения ВВК необходимо иметь с собой следующие документы:

направление на медицинское освидетельствование;

военный билет или иное удостоверение личности;

медицинскую книгу и служебную характеристику;

фотографию размером 3х4 см;

справку об обстоятельствах получения ранений, если осмотр касается травм, контузий или увечий.

Как обжаловать решение ВВК

Законодательство Украины предусматривает два способа обжалования решений ВВК: досудебный и судебный.

Досудебный порядок

Если решение ВВК районного или городского ТЦК и СП не удовлетворяет военнослужащего, он может подать жалобу в областной ТЦК или Центральную военно-врачебную комиссию (ЦВВК). Если решение принято ВВК областного уровня, жалоба подается непосредственно в ЦВВК.

Судебный порядок

В случае несогласия с решением ЦВВК, военный имеет право обратиться в административный суд. Для этого необходимо подготовить заявление о пересмотре постановления, добавив все необходимые документы и четко изложив основания для обжалования.

Сроки подачи жалобы

Закон устанавливает четкие сроки для обжалования:

Досудебный порядок – три месяца со дня получения решения об отказе или несогласии с предыдущим решением.

Судебный порядок – шесть месяцев со дня, когда военнослужащий узнал о нарушении своих прав.

Ранее "Телеграф" писал, как выбрать место прохождения ВВК в "Резерв+". Доступны три вида локаций, где можно пройти медкомиссию.