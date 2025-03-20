Комиссия признала пригодным, несмотря на проблемы со здоровьем? Как обжаловать решение ВВК
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Есть четкие сроки подачи жалоб
Военно-врачебная комиссия (ВВК) оценивает состояние здоровья и определяет пригодность граждан к военной службе. Украинское законодательство предусматривает возможность обжалования решений комиссии.
Что делать, если вы не согласны с решением медкомиссии, рассказала пресс-служба Министерства юстиции Украины. Пройти военно-врачебную комиссию важно в следующих ситуациях:
- для получения отпуска для лечения – если по решению врачей в этом есть необходимость (рекомендовать отпуск для лечения может исключительно ВВК);
- для сочетания ранения (травмы, контузии, увечья) с условиями получения ранения – на основании Справки об обстоятельствах травмы (например, ранение связано с защитой Родины);
- для определения дальнейшей степени пригодности к прохождению службы;
- для того, чтобы зафиксировать диагнозы, которые имеет человек по состоянию на сегодня.
Решение ВВК о пригодности к службе действует в течение 12 месяцев с даты проведения медицинского осмотра. В то же время, если комиссия признает военнослужащего непригодным к службе или временно непригодным с пересмотром через 6-12 месяцев, постановление нужно реализовать немедленно.
Кто имеет право направить на ВВК
Направления на медицинское освидетельствование могут выдавать:
- командиры воинских частей и их заместители;
- руководители ТЦК и СП;
- начальники заведений здравоохранения и органов военного управления;
- прокуратура, следственные органы и суд.
Какие документы взять с собой на медосмотр
Для прохождения ВВК необходимо иметь с собой следующие документы:
- направление на медицинское освидетельствование;
- военный билет или иное удостоверение личности;
- медицинскую книгу и служебную характеристику;
- фотографию размером 3х4 см;
- справку об обстоятельствах получения ранений, если осмотр касается травм, контузий или увечий.
Как обжаловать решение ВВК
Законодательство Украины предусматривает два способа обжалования решений ВВК: досудебный и судебный.
Досудебный порядок
Если решение ВВК районного или городского ТЦК и СП не удовлетворяет военнослужащего, он может подать жалобу в областной ТЦК или Центральную военно-врачебную комиссию (ЦВВК). Если решение принято ВВК областного уровня, жалоба подается непосредственно в ЦВВК.
Судебный порядок
В случае несогласия с решением ЦВВК, военный имеет право обратиться в административный суд. Для этого необходимо подготовить заявление о пересмотре постановления, добавив все необходимые документы и четко изложив основания для обжалования.
Сроки подачи жалобы
Закон устанавливает четкие сроки для обжалования:
- Досудебный порядок – три месяца со дня получения решения об отказе или несогласии с предыдущим решением.
- Судебный порядок – шесть месяцев со дня, когда военнослужащий узнал о нарушении своих прав.
Ранее "Телеграф" писал, как выбрать место прохождения ВВК в "Резерв+". Доступны три вида локаций, где можно пройти медкомиссию.