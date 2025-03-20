В Киеве вода из-под крана воняет рыбой: почему так и опасно ли это

Когда идет активное таяние снегов, очистка воды более сложна, чем обычно, поскольку большое количество поверхностных загрязнений попадают в реки

Ежегодно весной люди в некоторых районах Киева жалуются на специфический запах сырой рыбы, который исходит от воды из крана. В частности, такая проблема есть на Осокорках на левом берегу Днепра у Южного моста в столице. На самом деле есть несколько причин такому явлению.

С соответствующим вопросом "Телеграф" обратился к директору аналитико-исследовательского центра "Институт міста" Александру Сергиенко. Он подчеркнул, что неприятный запах не может быть из всех кранов города, поскольку значительная часть водозабора берется из артезианских скважин.

"Весной, когда идет активное таяние снегов, очистка воды более сложна, чем обычно, поскольку большое количество поверхностных загрязнений попадают в реки. Что касается контроля за качеством воды, то в "Киевводоканале" и в других крупных городах идет постоянный мониторинг. В многочисленных же разливайках воды по городу наличие такого контроля под большим вопросом, поскольку то, что вода берется из скважины, еще не гарантирует ее соответствие санитарным нормам", — сказал Сергиенко.

По словам эксперта, известность разливной воды во многом навязана рекламой, но никаких гарантий качества нет. "Киевводоканал" меняет источники забора воды, может брать из Днепра, Десны и подземных источников. В зависимости от качества воды доля этих источников в общем водозаборе изменяется.

"К сожалению, "Киевводоканал" среди других 34 крупных водоканалов страны находится сейчас в тяжелом экономическом положении. Если раньше тариф на воду пересматривался ежегодно из-за роста стоимости электроэнергии и минимальных зарплат, то сейчас он уже три года не пересматривается по чисто политическим причинам, но политическое вмешательство в экономику всегда губительно действует на последнюю", — пояснил собеседник.

Сергиенко также подчеркнул, что много преимуществ имеет хлор, поскольку он быстро очищает воду и быстро улетучивается. Однако в большинстве водоканалов сейчас используют производные вещества от хлора. Киев постепенно переходит на такие.

Эксперт советует всем киевлянам, которые чувствуют запах рыбы в воде, обратиться на сайт 1551. По его словам, там реагируют очень оперативно.

Что пишут в сети

В марте в социальных сетях появилось большое количество жалоб от киевлян на запах рыбы от воды из-под крана.

Что говорят в "Киевводоканале"

В "Киевводоканале" объяснили, почему вода может иметь специфический запах. Там отметили, что это связано с сезонными изменениями в воде, в частности с активным размножением диатомовых водорослей.

"Эти водоросли в процессе жизнедеятельности выделяют органические вещества, которые придают воде "рыбный" или "земляной" запах. Это природное явление, которое обычно проявляется весной и осенью, когда температура и солнечный свет способствуют быстрому росту водорослей", — пояснили в водоканале.

Также специалисты заверили, что запах не влияет на безопасность и качество воды по санитарным нормам, хотя может вызывать некоторый дискомфорт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под Киевом был зафиксирован очаг очень грязного воздуха. Он может вызвать у людей дискомфорт при дыхании при длительном воздействии.