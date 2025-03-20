Зеленский и Путин могут встретиться? ИИ предусмотрел время и обстоятельства таких переговоров

На сегодняшний день есть две потенциальные площадки для переговоров, считает Grok

Вопрос встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина остается открытым и сложным, особенно с учетом нынешней политики США. Возможность президентского саммита зависит от ряда факторов, в частности, текущей геополитической ситуации, позиций обеих сторон и международного контекста.

"Телеграф" попросил искусственный интеллект Grok проанализировать возможные сценарии личной встречи Зеленского и Путина.

Текущая ситуация

Как известно, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году президенты обеих стран не проводили никаких личных встреч. Последний раз политики виделись в Париже в декабре 2019 года в рамках саммита Нормандской четверки.

Зеленский неоднократно заявлял о готовности к переговорам, если это будет способствовать миру, а Путин выдвигает условия. Среди них — признание аннексированных территорий, которое Украина отвергает.

Возможные места для встречи

Как сообщил ИИ, место встречи будет нейтральным и приемлемым для обеих сторон. Среди возможных вариантов:

Турция

Эта страна часто упоминается как потенциальная площадка для переговоров. Правительство Турции находится в стабильных дипломатических отношениях как с Россией, так и с Украиной.

Кроме того, страна-партнер уже предлагала свою территорию раньше, например, в 2022 году в Стамбуле проходили переговоры между делегациями Киева и Москвы.

Саудовская Аравия

ИИ утверждает, что именно в этой стране, по данным источников, Путин может провести свою встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Подобные международные площадки, по словам Groka, могут стать местом для более широких дискуссий, в том числе по украинскому вопросу.

Следовательно, благодаря нейтральному статусу перечисленных стран и их активной роли в международной дипломатии оба варианта равноценны.

Время встречи

Конечно, точную дату и время достаточно сложно предсказать, однако есть определенные ориентиры:

Зеленский заявлял о готовности к переговорам "в любое удобное время" , что свидетельствует о гибкости украинской стороны.

, что свидетельствует о гибкости украинской стороны. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что для встречи требуется "фундамент договоренностей", то есть предварительные соглашения на уровне делегаций.

Учитывая политический календарь, искусственный интеллект предположил, что возможно время важного саммита — конец 2025 года или начало 2026 года.

Это может быть связано с международными событиями, такими как промежуточные выборы в США в 2026 году, или изменениями на фронте, которые окажут влияние на переговорный процесс.

Обстоятельства встречи

Условия, при которых состоится встреча президента Украины и президента РФ, будут зависеть от нескольких факторов:

Позиция сторон. Поскольку Владимир Зеленский настаивает на многостороннем формате с участием США и ЕС для гарантий выполнения договоренностей, то Путин, вероятно, предпочтет двусторонние переговоры для большего контроля.

Поскольку Владимир Зеленский настаивает на многостороннем формате с участием США и ЕС для гарантий выполнения договоренностей, то Путин, вероятно, предпочтет двусторонние переговоры для большего контроля. Международное давление. Западные страны могут подталкивать стороны к диалогу. О перемирии на фронте, как первом шаге к успешным переговорам, говорили во многих странах Европы, в частности Франции.

Западные страны могут подталкивать стороны к диалогу. О перемирии на фронте, как первом шаге к успешным переговорам, говорили во многих странах Европы, в частности Франции. Предварительные договоренности. Для успеха встречи требуется "фундамент" — согласование по крайней мере базовых пунктов — прекращение огня или обмен пленными. Напомним, что накануне, 19 марта, состоялся один из самых больших за последнее время обменов — Украина вернула домой 197 защитников.

Выводы

Встреча Зеленского и Путина, считает ИИ, может состояться в Турции или Саудовской Аравии в конце 2025 или начале 2026 года. Это возможно при достижении предварительных договоренностей на уровне делегаций и под влиянием международного давления.

Проведение саммита будет зависеть от формата переговоров (двухстороннего или многостороннего) и готовности обеих сторон к компромиссу. Однако, учитывая сложность политической ситуации и существенные разногласия в позициях, точные дата, место и условия встречи остаются неопределенными. Как собственно, и ее результат.

Ранее Телеграф сообщал, где еще возможно проведение мирных переговоров Украины и России. Среди вероятных площадок искусственный интеллект назвал Минск и не только.