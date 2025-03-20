Зеленский и Путин могут встретиться? ИИ предусмотрел время и обстоятельства таких переговоров
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На сегодняшний день есть две потенциальные площадки для переговоров, считает Grok
Вопрос встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина остается открытым и сложным, особенно с учетом нынешней политики США. Возможность президентского саммита зависит от ряда факторов, в частности, текущей геополитической ситуации, позиций обеих сторон и международного контекста.
"Телеграф" попросил искусственный интеллект Grok проанализировать возможные сценарии личной встречи Зеленского и Путина.
Текущая ситуация
Как известно, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году президенты обеих стран не проводили никаких личных встреч. Последний раз политики виделись в Париже в декабре 2019 года в рамках саммита Нормандской четверки.
Зеленский неоднократно заявлял о готовности к переговорам, если это будет способствовать миру, а Путин выдвигает условия. Среди них — признание аннексированных территорий, которое Украина отвергает.
Возможные места для встречи
Как сообщил ИИ, место встречи будет нейтральным и приемлемым для обеих сторон. Среди возможных вариантов:
Турция
Эта страна часто упоминается как потенциальная площадка для переговоров. Правительство Турции находится в стабильных дипломатических отношениях как с Россией, так и с Украиной.
Кроме того, страна-партнер уже предлагала свою территорию раньше, например, в 2022 году в Стамбуле проходили переговоры между делегациями Киева и Москвы.
Саудовская Аравия
ИИ утверждает, что именно в этой стране, по данным источников, Путин может провести свою встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Подобные международные площадки, по словам Groka, могут стать местом для более широких дискуссий, в том числе по украинскому вопросу.
Следовательно, благодаря нейтральному статусу перечисленных стран и их активной роли в международной дипломатии оба варианта равноценны.
Время встречи
Конечно, точную дату и время достаточно сложно предсказать, однако есть определенные ориентиры:
- Зеленский заявлял о готовности к переговорам "в любое удобное время", что свидетельствует о гибкости украинской стороны.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что для встречи требуется "фундамент договоренностей", то есть предварительные соглашения на уровне делегаций.
Учитывая политический календарь, искусственный интеллект предположил, что возможно время важного саммита — конец 2025 года или начало 2026 года.
Это может быть связано с международными событиями, такими как промежуточные выборы в США в 2026 году, или изменениями на фронте, которые окажут влияние на переговорный процесс.
Обстоятельства встречи
Условия, при которых состоится встреча президента Украины и президента РФ, будут зависеть от нескольких факторов:
- Позиция сторон. Поскольку Владимир Зеленский настаивает на многостороннем формате с участием США и ЕС для гарантий выполнения договоренностей, то Путин, вероятно, предпочтет двусторонние переговоры для большего контроля.
- Международное давление. Западные страны могут подталкивать стороны к диалогу. О перемирии на фронте, как первом шаге к успешным переговорам, говорили во многих странах Европы, в частности Франции.
- Предварительные договоренности. Для успеха встречи требуется "фундамент" — согласование по крайней мере базовых пунктов — прекращение огня или обмен пленными. Напомним, что накануне, 19 марта, состоялся один из самых больших за последнее время обменов — Украина вернула домой 197 защитников.
Выводы
Встреча Зеленского и Путина, считает ИИ, может состояться в Турции или Саудовской Аравии в конце 2025 или начале 2026 года. Это возможно при достижении предварительных договоренностей на уровне делегаций и под влиянием международного давления.
Проведение саммита будет зависеть от формата переговоров (двухстороннего или многостороннего) и готовности обеих сторон к компромиссу. Однако, учитывая сложность политической ситуации и существенные разногласия в позициях, точные дата, место и условия встречи остаются неопределенными. Как собственно, и ее результат.
Ранее Телеграф сообщал, где еще возможно проведение мирных переговоров Украины и России. Среди вероятных площадок искусственный интеллект назвал Минск и не только.