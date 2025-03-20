Возбуждение 24/7 или замирание либидо. Как реагировать на изменение интимных отношений во время войны

У некоторых пар экстремальные условия разжигают страсть

Кардинальная смена обстоятельств и образа жизни военных оказывает серьезное влияние на сексуальное поведение бойцов. Однако и поведение их партнерш претерпевает изменения – от полного неприятия секса до постоянного возбуждения.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала психотерапевт Светлана Арефния. Она объяснила, как реагировать на такие отличия в интимных отношениях.

Больше об этом читайте в публикации: "Война, как Голодомор, травмировала украинцев на поколения вперед, но нация выстоит, — психотерапевт Светлана Арефния".

— Это очень индивидуальный вопрос. Если вы понимаете, что в этом аспекте возникают проблемы, нужно обращаться к специалистам, которые смогут помочь именно с вашим запросом.

Действительно, поведение может меняться в разные стороны. Это зависит от уровня темперамента, половой конституции, опыта, либидо и еще кучи составляющих, влияющих на нашу сексуальную жизнь, — говорит кандидат психологических наук.

Она приводит пример, что у мужчин в стрессовой ситуации либидо может повышаться, а у женщин, напротив, снижается и замирает.

— У одних пар страсть разгорается именно в экстремальных условиях, а другим для этого требуется спокойствие и уют, — говорит психолог. — Некоторые женщины теряют тягу к сексу, когда их мужчина в опасности, а другие, увидев партнера в новой роли, заново влюбляются в него и испытывают возбуждение 24/7.

Однако эксперт добавляет: какое бы развитие ни имели ваши "базовые настройки", если это беспокоит вас, лучше обратиться к специалисту и получить консультацию, базирующуюся на индивидуальном подходе.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу" как избежать развода с мужем-военным.