Украина - Бельгия: где и когда смотреть матч Лиги наций

Сине-желтые пытаются подняться в класссе

В четверг, 20 марта, сборная Украины по футболу в плей-офф Лиги наций УЕФА сыграет свой первый матч в 2025 году. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Бельгия.

В прямом эфире в Украине первую игру стыкового раунда Украина — Бельгия покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

В Интернете трансляция игры будет доступна эксклюзивно на Megogo по подпискам: "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "Megopack XL" (на данный момент стоимость от 129 грн/мес). Кроме того, матч бесплатно покажет телеканал Megogo Спорт, который доступный в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Поединок Украина — Бельгия состоится в Мурсии (Испания) на стадионе "Энрике Рока". Начало игры — в 21:45 по киевскому времени. Ответный поединок пройдет в Генке (Бельгия) в воскресенье, 23 марта. Победитель противостояния в следующем розыгрыше Лиги наций УЕФА сыграет в дивизионе A, а проигравший выступит в дивизионе B.

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. По итогам жеребьевки стыкового раунда украинцы сыграют с Бельгией. К слову, главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров назвал состав на мартовские матчи. К сожалению, в лагере нашей команды не обошлось без потерь.