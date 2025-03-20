Бокс вернули в програму Олимпийских игр, исключив влияние России

Олимпийским турниром по боксу займется новая организация

В четверг, 20 марта, Международный олимпийский комитет (МОК) вернул бокс в программу Олимпийских игр. Этот вид спорта мог исчезнуть на Играх из-за коррупции и влияния России.

Решение о возвращении бокса в олимпийскую программу приняли единогласно на 114-й сессии МОК. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Президент МОК Томас Бах поздравил всех с этим решением. На заседании присутствовали глава World Boxing Борис ван дер Ворст и глава олимпийской комиссии при World Boxing Геннадий Головкин.

"Спасибо за одобрение возвращения бокса в олимпийскую программу. Мы можем с нетерпением ждать замечательного олимпийского боксерского турнира", — сказал Бах.

Напомним, еще в 2023 году МОК исключил из своего состава Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую возглавляет друг президента РФ Владимира Путина Умар Кремлев. На Олимпиаде в Париже олимпийский турнир по боксу организовывал сам МОК. На следующих летних Играх этим, видимо, займется новая организация World Boxing, которая недавно получила статус международной федерации в рамках олимпийского движения.