О прекращении обстрелов, мирных переговорах и судьбе АЭС: Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом

О чем разговаривали президенты Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, настроение разговора было "правильным и детализированным".

Об этом он рассказал в комментарии журналистам во время Zoom-брифинга. "Телеграф" собрал главные заявления президента.

Об ударах по инфраструктурных объектах

Зеленский сообщил, что решим тишины, который Трамп обсуждал с Владимиром Путиным касался энергетических объектов, однако добавил, что речь также идет о гражданской инфраструктуре.

"Мы считаем гражданской инфраструктурой такие вещи, как железная дорога, а также мы будем говорить о портовой инфраструктуре. Я не знаю, что подтвердят партнеры, но мы подготовим, и соответствующая техническая группа поедет. Встреча будет в ближайшие дни", — сказал он.

При этом он отметил, что если россияне нарушат соглашение, то Украина ответит зеркально.

О прекращении огня

Глава государства считает, что Путин не пойдет на прекращение огня, поскольку не считает, что находится в слабой позиции.

"Он не находится в слабой позиции. Он не в выигрышной позиции, но шесть месяцев назад его инициатива была сильнее. Сегодня ситуация изменилась, но он все еще контролирует ее. Он не хочет, чтобы мы оставили хотя бы один наш отряд в Курской области", — сказал он.

При этом он добавил, что во время переговоров самым сложным будет вопрос территорий. Украина никогда не признает аннексию своей земли, но все связанные с этим вопросы будут обсуждаться уже после прекращения огня.

Кроме того, он отметил, что даже сейчас есть населенные пункты, которые разрезаны контактной линией.

"Если в некоторых местах вы будете покидать эту линию, вы просто покинете города или села без жизни. Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернутся, то это будет Берлин. Я сказал честно президенту Трампу: "Хотим ли мы Берлин, хотим ли мы много таких городов?", — добавил он.

Об украинских АЭС

Зеленский говорит, что обсуждал с Трампом возможность передачи Запорожской АЭС под американское управление, однако отметил, что это не касалось всех украинских АЭС.

"Речь шла об атомной электростанции, которая сейчас находится под временной оккупацией (Запорожская АЭС — ред.). Она опасна, потому что Россия контролирует атомную электростанцию. Она не работает, потому что Россия с ней не знакома, она оккупирована", — сказал он.

При этом, Зеленский добавил, что рассказал Трампу о трудностях с ее реактивацией необходимостью настроить правильную инфраструктуру.

Он также подчеркнул, что в российской оккупации ЗАЭС работать не будет, хотя бы потому, что это не безопасно.

"Просто отдать станцию, а там в метре от станции все оккупировано, или есть российское оружие, никто так работать не будет, никто не будет верить в это. Потому что это невозможно. Это значит, что завтра она заработает, после завтра ее россияне взорвут. Ну, то есть, это все не серьезно", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в Белом доме прокомментировали разговор президентов Зеленского и Трампа. Там сообщили, что помимо соглашения о прекращении огня, лидеры обсуждали вопросы усиления ПВО, возвращения украинских детей и другие важные темы.