В трендовом плаще и джинсах: Эмма Уотсон в непринужденном образе "засветилась" в Милане (фото)

Звезде "Гарри Поттера" удалось соединить домашний стиль и шик

Британская актриса Эмма Уотсон редко выходит в свет, но когда все же знаменитости приходится появиться на светском мероприятии, ее стиль всегда вызывает восхищенные отзывы. Как, к примеру, появление Уотсон в откровенном черном костюме в Лондоне, или на Неделе моды в Милане в воскресенье, 25 февраля.

В этот день папарацци "поймали" 33-летнюю звезду, выходящую с отеля. Эмма была в хорошем настроении, мило улыбалась в объективы камеры и вообще была дружественно расположена к внезапному вниманию фотографов.

Актриса, которая получила бешеную популярность после съемок во франшизе "Гарри Поттера", в 2024 году на модном событии предпочла непринужденный образ. Эмме удалось гармонично стилизовать "домашний" аутфит с элегантными элементами практически весеннего гардероба.

Так, британка выглядела роскошно в трендовом в этом сезоне бежевом плаще и простых голубых джинсах. Она дополнила модный ансамбль фиолетовым джемпером, чтобы добавить ярких красок, и надела удобные темно-синие кроссовки.

Фото: Getty Images

В солнечный день Эмма Уотсон надевала стильные солнцезащитные очки. Свои темные волосы знаменитость уложила свободными волнами.

Фото: Getty Images

Напомним, что на Неделе моды в Милане недавно 65-летняя Шэрон Стоун впечатлила стильной стрижкой, которая омолодила актрису. Звезда "Основного инстинкта" не сидит на пенсии и продолжает посещать светские мероприятия.