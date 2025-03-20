Россияне атаковали прифронтовой Краматорск: есть раненые (фото, видео)

Местные власти прокомментировали удар

Взрывы в Краматорске раздались 20 марта. По предварительным данным, есть ранены.

Над городом виднеется дым. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В Воздушных силах также пишут, что были повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкую область.

Предварительно над многоэтажками в одном из районов города поднимается большой столб дыма от взрыва.

Кроме того, было слышно еще два звука "прилетов". В СМИ пишут, что дым виден в месте критической инфраструктуры и районе "Китайки".

Начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко подтвердил, что Краматорск потерпел российский удар. По предварительной информации, есть пострадавшие.

В Донецкой области продолжается воздушная тревога.

Стоит добавить, что Краматорск — украинский город, расположенный в Донецкой области, который не находится под оккупацией. Он был освобожден от российских оккупационных войск 5 июля 2014 года и с тех пор остается под контролем Украины. Однако, из-за близости к линии фронта (приблизительно за 18-20 километров) — город регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск.

На днях "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит Константиновка в 10 км от россиян.