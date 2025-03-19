Украина - Бельгия: букмекеры дали прогноз на первый матч Лиги наций

Сборная Украины по футболу стартует в 2025 году игрой против грозной Бельгии

В четверг, 20 марта, Сине-желтые сыграют важный поединок в стыковом раунде Лиги наций УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Бельгия.

По мнению букмекеров, украинцы являются аутсайдерами противостояния Об этом сообщает Favbet.

На выход бельгийцев в дивизионе А специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,19. В то же время подобный успех Сине-желтых менее вероятен — коэффициент 5,00. Отметим, аналитики оценили вероятность победы Украины в первой игре в 22%, а триумф Бельгии — в 52%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Украина — Бельгия

Favbet: (победа Украины 4,35 — ничья 3,70 — победа Бельгии 1,85)

William Hill: (4,33 — 3,60 — 1,75)

Bwin: (3,90 — 3,60 — 1,80)

Матч Украина — Бельгия состоится в Мурсии (Испания) на стадионе "Энрике Рока". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру в прямом эфире в Украине. Ответная игра между сборными пройдет Бельгии в воскресенье, 23 марта. Победитель противостояния в следующем розыгрыше Лиги наций УЕФА сыграет в дивизионе A, а проигравший выступит в дивизионе B.

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Жеребьевка свела украинцев с Бельгией. К слову, главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров назвал состав на мартовские матчи. К сожалению, в лагере нашей команды не обошлось без потерь.