Слова Трампа о "войне Байдена" стали мемом: в сети шутят

Американский президент упорно отказывается признавать вину России

В украинском сегменте сети уже стало традицией после каждого нового выступления президента США Дональда Трампа заваливать сеть мемами на этот счет. Тем более, что глава Белого дома регулярно дает поводы.

Так и его новые обвинения президента Украины Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в "начале войны" не прошли мимо внимания пользователей сети. В частности его слова о том, что российское вторжение в Украину является "войной Байдена, не моей" уже дали повод задуматься о том, что у Владимира Путина есть какой-то компромат.

Другие же решили обыграть легендарный разговор бывшего министра инфраструктуры Евгения Червоненко с активистом Сергеем Стерненко.

Также прозвучали предположения, что у Трампа просто нет каких-либо результатов, чтобы продемонстрировать широкой публике, из-за чего он пытается переложить ответственность.

Кроме того, не смогли в сети пройти мимо недавнего медицинского осмотра Трампа, который показал, что он абсолютно здоров как физически, так и ментально.

Другие же порекомендовали не слушать новые заявления Трампа на ночь и отправляться спать со спокойными нервами.

Как сообщалось ранее, действия Трампа в начале апреля привели к падению фондовых рынков. Это тоже стало поводом для создания многочисленных мемов.