Трамп вновь обвинил Зеленского и Байдена в начале войны, а Россию просто пожурил

Президент США опубликовал новое заявление

После ракетной атаки на Сумы, в результате которой погибли 34 человека и более 100 получили ранения, президент США Дональд Трамп обнародовал ряд заявлений, вызвавших новую волну возмущения. Он назвал удар по украинскому городу "ошибкой" России и в то же время возложил вину за начало полномасштабной войны на президента Украины Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, отметив, что война является "войной Байдена, не моей". Он заявил, что при его президентстве война была бы невозможной, ведь "Путин и другие уважали" США.

По его словам, именно Зеленский и Байден "ужасно" справились с тем, чтобы не допустить конфликта, и упустили немало шансов, чтобы остановить агрессию еще до ее начала.

Глава Белого дома также заявил, что не имеет никакого отношения к войне, однако сейчас "работает над тем, чтобы остановить смерть и разрушение". Он еще раз повторил, что в случае его победы на выборах 2020 года полномасштабное вторжение России в Украину никогда бы не произошло.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CBS и программу 60 Minutes в искажении сюжетов об Украине и Гренландии, заявив, что вещатель должен "заплатить большую цену" за свои материалы.