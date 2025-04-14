Слова Трампа про "війну Байдена" стали мемом: у мережі жартують
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Американський президент наполегливо відмовляється визнавати провину Росії
В українському сегменті мережі вже стало традицією після кожного нового виступу президента США Дональда Трампа завалювати мережу мемами з цього приводу. Тим більше, що глава Білого дому регулярно дає підстави.
Так і його нові звинувачення президента України Володимира Зеленського і свого попередника Джо Байдена в "початку війни" не пройшли повз увагу користувачів мережі. Зокрема його слова про те, що російське вторгнення в Україну є "війною Байдена, не моєю", вже дали привід задуматися про те, що у Володимира Путіна є якийсь компромат.
Інші вирішили обіграти легендарну розмову колишнього міністра інфраструктури Євгена Червоненка з активістом Сергієм Стерненком.
Також прозвучали припущення, що Трамп просто не має жодних результатів, щоб продемонструвати широкому загалу, через що він намагається перекласти відповідальність.
Крім того, не змогли в мережі пройти повз недавній медичний огляд Трампа, який показав, що він абсолютно здоровий як фізично, так і ментально.
Інші ж порекомендували не слухати нових заяв Трампа на ніч і вирушати спати зі спокійними нервами.
Як повідомлялося раніше, дії Трампа на початку квітня призвели до падіння фондових ринків. Це також стало приводом до створення численних мемів.