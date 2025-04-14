Слова Трампа про "війну Байдена" стали мемом: у мережі жартують

Американський президент наполегливо відмовляється визнавати провину Росії

В українському сегменті мережі вже стало традицією після кожного нового виступу президента США Дональда Трампа завалювати мережу мемами з цього приводу. Тим більше, що глава Білого дому регулярно дає підстави.

Так і його нові звинувачення президента України Володимира Зеленського і свого попередника Джо Байдена в "початку війни" не пройшли повз увагу користувачів мережі. Зокрема його слова про те, що російське вторгнення в Україну є "війною Байдена, не моєю", вже дали привід задуматися про те, що у Володимира Путіна є якийсь компромат.

Інші вирішили обіграти легендарну розмову колишнього міністра інфраструктури Євгена Червоненка з активістом Сергієм Стерненком.

Також прозвучали припущення, що Трамп просто не має жодних результатів, щоб продемонструвати широкому загалу, через що він намагається перекласти відповідальність.

Крім того, не змогли в мережі пройти повз недавній медичний огляд Трампа, який показав, що він абсолютно здоровий як фізично, так і ментально.

Інші ж порекомендували не слухати нових заяв Трампа на ніч і вирушати спати зі спокійними нервами.

Як повідомлялося раніше, дії Трампа на початку квітня призвели до падіння фондових ринків. Це також стало приводом до створення численних мемів.