Путин затянет Лукашенко в войну? Зеленский сделал важное предупреждение

Пока неясно, куда может быть направлена новая атака России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить новую угрозу с территории Беларуси под прикрытием военных учений. По его словам, подобный сценарий уже неоднократно использовался Кремлем в качестве предпосылки к агрессии.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на саммите Триморья. Зеленский не исключил, что потенциальной мишенью может стать как Украина, так и страны-члены НАТО Литва или Польша. Президент отметил необходимость совместной готовности к любым вызовам.

"Посмотрите на Беларусь – этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда в этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству", — заявил президент Украины.

Ранее, 9 апреля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что во время будущих учений "Запад-2025" на территории Беларуси может произойти скрытое формирование наступательных группировок армии РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что бойцы Легиона "Свобода России" и Полка имени Кастуся Калиновского поделились информацией о своей нынешней деятельности и дальнейших ожиданиях.