Путін затягне Лукашенка у війну? Зеленський зробив важливе попередження

Поки незрозуміло, куди може бути спрямована нова атака Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати нову загрозу з території Білорусі під прикриттям військових навчань. За його словами, подібний сценарій уже неодноразово використовувався Кремлем як передумова до агресії.

Відповідну заяву глава держави зробив під час виступу на саміті Тримор’я. Зеленський не виключив, що потенційною мішенню може стати як Україна, так і країни-члени НАТО — Литва або Польща. Президент наголосив на необхідності спільної готовності до будь-яких викликів.

"Подивіться на Білорусь – цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці", — заявив президент України.

Раніше, 9 квітня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що під час майбутніх навчань "Захід-2025" на території Білорусі може відбутися приховане формування наступальних угруповань армії РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що бійці Легіону "Свобода Росії" та Полку імені Кастуся Калиновського поділилися інформацією про свою нинішню діяльність та подальші очікування. Вони розповіли, над чим працюють зараз і яких результатів прагнуть досягти в межах своєї участі у війні проти російської агресії.