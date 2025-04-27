"Поможет только давление": Зеленский ответил на заявление Лаврова об уступках России

Подготовки к перемирию со стороны оккупантов не наблюдается

Заявления россиян о якобы готовности "идти на уступки" ради урегулирования войны в Украине пока не имеют под собой основания. Ситуация на фронте остается прежней и подготовки к прекращению огня со стороны страны-агрессора не наблюдается.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении по итогу 27 апреля. По его словам, реальных шагов в сторону мира можно достичь, если начать оказывать давление на Россию.

"Россияне много говорят о своей вроде бы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется. Напротив, за время после Пасхи оккупант восстановил привычную для них штурмовую активность – конечно, ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться", — сказал он.

По словам главы государства, каждый новый день боевых действий лишь доказывает, что Россия пытается обмануть США и других и дальше затягивать войну. Зеленский также отметил, что без давления на Россию заставить ее стремиться к миру невозможно.

Как сообщалось ранее, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова "искать баланс интересов" в вопросе прекращения войны в Украине. Кроме того, он намекнул, что РФ готова на некие уступки, но не сказал какие именно.