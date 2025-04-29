На границе Индии и Пакистана начались первые бои: что известно (видео)

Взрывы начались именно на границе, а не в Кашмире

На международной границе двух ядерных государств – Индии и Пакистана – начались масштабные боевые столкновения. Взрывы раздаются с обеих сторон границы. Столкновения происходят на официальной международной границе, а не на линии спорного региона Кашмир, где обычно случались подобные инциденты раньше.

Соответствующее видео распространяют очевидцы в соцсетях. На ролике видны и слышны взрывы, похожие на боевые действия. Власти обеих стран пока не прокомментировали инцидент.

Информацию о том, что взрывы начались именно на границе, а не в Кашмире, подтверждает и издание Times of India. СМИ со ссылкой на индийского чиновника пишет, что Пакистан уже 5 дней нарушает перемирие.

Стоит отметить, что ранее появилась информация о решении премьер-министра Индии Моди о военных действиях против Пакистана. "Решение о нападении на Пакистан было передано армии", — говорил премьер-министр Индии Моди.

Однако ситуация может быть не столь однозначной. Политологиня Мридула Гош, доктор философии, председатель правления Восточноевропейского института развития и преподаватель Киево-Могилянской академии, в эфире канала КИЕВ24 пояснила, что Нарендра Моди не призывал к полномасштабной войне.

"Премьер-министр Индии дал разрешение на проведение антитеррористической операции на территории страны, а не на начало войны с Пакистаном", – отметила эксперт.

По словам Гоша, население Кашмира, особенно мусульманское сообщество, испытывает сильную усталость от постоянного насилия. Местные жители стремятся к миру и возможностям для экономического развития региона.

Столкновения начались в секторе Паргвал-Ахнур штата Джамму

Она считает, что премьер Моди не заинтересован в развертывании полномасштабного военного конфликта. Его действия направлены, прежде всего, на демонстрацию силы в ответ на террористические атаки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто кого поддержит в конфликте Индии с Пакистаном. Мы рассказывали, на чьей стороне могут быть США, Израиль, Турция и Китай.