На кордоні Індії та Пакистану почались перші бої: що відомо (відео)

Вибухи почались саме на кордоні, а не в Кашмірі

На міжнародному кордоні двох ядерних держав – Індії та Пакистану – розпочалися масштабні бойові зіткнення. Вибухи лунають з обох боків кордону. Зіткнення відбуваються на офіційному міжнародному кордоні, а не на лінії спірного регіону Кашмір, де зазвичай траплялися подібні інциденти раніше.

Відповідне відео поширюють очевидці у соцмережах. На ролику видно і чутно вибухи, подібні на бойові дії. Влада обох країн наразі не прокоментувала інцидент.

Інформацію про те, що вибухи почались саме на кордоні, а не в Кашмірі, підтверджує і видання Тimes of Іndiа. ЗМІ з посиланням на індійського чиновника пише, що Пакистан уже 5 днів порушує перемир’я.

Варто зазначити, що раніше з'явилася інформація про рішення прем'єр-міністра Індії Моді щодо військових дій проти Пакистану. "Рішення про напад на Пакистан було передано армії", — говорив прем'єр-міністр Індії Моді.

Проте ситуація може бути не такою однозначною. Політологиня Мрідула Гош, докторка філософії, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку та викладачка Києво-Могилянської академії, в етері каналу КИЇВ24 пояснила, що Нарендра Моді не закликав до повномасштабної війни.

"Прем'єр-міністр Індії надав дозвіл на проведення антитерористичної операції на території країни, а не на початок війни з Пакистаном", – зазначила експертка.

За словами Гош, населення Кашміру, особливо мусульманська спільнота, відчуває сильну втому від постійного насильства. Місцеві мешканці прагнуть миру та можливостей для економічного розвитку регіону.

Зіткнення почалися в секторі Паргвал-Ахнур штату Джамму

Вона вважає, що прем'єр Моді не зацікавлений у розгортанні повномасштабного військового конфлікту. Вона вважає, що його дії спрямовані насамперед на демонстрацію сили у відповідь на терористичні атаки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто кого підтримає в конфлікті Індії з Пакистаном. Ми розповідали, на чиєму боці можуть бути США, Ізраїль, Туреччина та Китай.