На кордоні Індії та Пакистану почались перші бої: що відомо (відео)
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Вибухи почались саме на кордоні, а не в Кашмірі
На міжнародному кордоні двох ядерних держав – Індії та Пакистану – розпочалися масштабні бойові зіткнення. Вибухи лунають з обох боків кордону. Зіткнення відбуваються на офіційному міжнародному кордоні, а не на лінії спірного регіону Кашмір, де зазвичай траплялися подібні інциденти раніше.
Відповідне відео поширюють очевидці у соцмережах. На ролику видно і чутно вибухи, подібні на бойові дії. Влада обох країн наразі не прокоментувала інцидент.
Інформацію про те, що вибухи почались саме на кордоні, а не в Кашмірі, підтверджує і видання Тimes of Іndiа. ЗМІ з посиланням на індійського чиновника пише, що Пакистан уже 5 днів порушує перемир’я.
Варто зазначити, що раніше з'явилася інформація про рішення прем'єр-міністра Індії Моді щодо військових дій проти Пакистану. "Рішення про напад на Пакистан було передано армії", — говорив прем'єр-міністр Індії Моді.
Проте ситуація може бути не такою однозначною. Політологиня Мрідула Гош, докторка філософії, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку та викладачка Києво-Могилянської академії, в етері каналу КИЇВ24 пояснила, що Нарендра Моді не закликав до повномасштабної війни.
"Прем'єр-міністр Індії надав дозвіл на проведення антитерористичної операції на території країни, а не на початок війни з Пакистаном", – зазначила експертка.
За словами Гош, населення Кашміру, особливо мусульманська спільнота, відчуває сильну втому від постійного насильства. Місцеві мешканці прагнуть миру та можливостей для економічного розвитку регіону.
Вона вважає, що прем'єр Моді не зацікавлений у розгортанні повномасштабного військового конфлікту. Вона вважає, що його дії спрямовані насамперед на демонстрацію сили у відповідь на терористичні атаки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто кого підтримає в конфлікті Індії з Пакистаном. Ми розповідали, на чиєму боці можуть бути США, Ізраїль, Туреччина та Китай.