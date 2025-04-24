Ядерные государства на грани конфликта: Индия и Пакистан уже сделали первые шаги — СМИ

Пакистан угрожает Индии войной из-за реки Инд

Индия перекрыла воду в реке Инд, которая течет в Пакистан, закрыв все четыре шлюза на плотинах и каналах. Пакистан угрожает Индии войной, если вода не будет возвращена, и заявляет, что готов применить силу.

В ответ на угрозу пакистанские военные отменили все отпуска, а авиация переведена в режим полной боевой готовности. Об этом сообщает Asian News International.

Для Пакистана река Инд имеет жизненно важное значение – это главный источник воды в стране, обеспечивающий полив 12 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Перекрытие воды создает серьезную угрозу экономике и населению Пакистана.

Пакистан уже принял жесткие меры в ответ на действия Индии. Власти закрыли границу с Индией в регионе Кашмир, выслали индийских дипломатов и дали гражданам Индии 48 часов на выезд из страны. Пакистан также запретил индийским самолетам использовать свое воздушное пространство и полностью прекратил торговлю с Индией.

Индия решила выйти из "Договора о водах Инда", действовавшего с 1960 года. По этому договору реки, начинающиеся в Кашмире, были поделены между странами: Пакистан получил контроль над реками Инд, Джелам и Чинаб, а Индия – над реками Рави, Сатледж и Биас. Примечательно, что этот договор не прерывался даже в ходе двух предыдущих войн между странами.

Ситуация особенно опасна, потому что обе страны имеют ядерное оружие – Индия с 1974 года, а Пакистан с 1998. Кроме того, Пакистан грозится расторгнуть Шимлийский договор 1972 года, завершивший предыдущую войну между странами.

Напомним, конфликт обострился после теракта, произошедшего 22 апреля в индийском Кашмире. Тогда боевики из группы "Фронт Сопротивления" убили 25 туристов — 24 граждан Индии и одного гражданина Непала. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, хотя Пакистан отрицал всякую связь с нападением.

Ранее "Телеграф" писал, что Индия хочет оставить Россию без покупателей оружия. РФ может потерять долю на оружейном рынке.