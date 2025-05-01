Як війна Індії та Пакистану позначиться в Україні: британський експерт вказав на неприємний момент

Сторони ще можуть не розпочинати бойові дії

Будь-який серйозний воєнний конфлікт між Індією та Пакистаном відверне значну частину уваги світу від війни Росії проти України. Однак сторонам не обов’язково її розпочинати.

Про це розповів генеральний директор Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (Велика Британія) Майкл Кларк. Його слова наводить Sky News.

"Якщо це справді переросте у війну із застосуванням вогнепальної зброї, то так, це відверне більшу частину уваги від подій в Україні, оскільки Індія та Пакистан є ядерними державами", — сказав він.

Однак він зазначив, що це настане лише якщо обидві сторони будуть готові довести ситуацію до повномасштабної війни. Кларк наголошує, що країнам не потрібно воювати і вони могли б усе "зам’яти".

Експерт зазначає, що нападу за участю збройних сил іншої країни не було, а Індія звинувачує Пакистан у тому, що той не вживає заходів щодо збройних угруповань. За його словами, ніхто не знає, хто відповідає за теракт, в якому загинули десятки туристів.

"Нічиї національні інтереси не поставлені на карту. Їм просто доводиться мати справу з цим справді неприємним інцидентом, за який жоден з урядів не несе повної відповідальності", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 22 квітня в індійській частині спірного штату Кашмір стався теракт. Тоді бойовики з групи "Фронт Опору" вбили 25 туристів — 24 громадян Індії та одного громадянина Непалу. Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористів, в Ісламабаді заперечували будь-який зв’язок із нападом. Увечері 29 квітня на кордоні почалися масштабні бойові зіткнення.