Первая кровь? Военные Индии и Пакистана устроили перестрелку на границе, что происходит (видео)

Официально ни Индия, ни Пакистан не подтверждали, что у них погибшие или раненые в результате перестрелки

Военнослужащие Индии и Пакистана устроили перестрелку в долине Липа в штате Кашмир. Там находится установленная еще в 1949 году линия разграничения между войсками двух ядерных государств, которые в скором времени могут начать полномасштабную войну в регионе.

Об этом сообщили местные СМИ. Также в интернете появилось видео с места событий, на котором слышна бешеная стрельба с обеих сторон – индийской и пакистанской границ.

Пока неизвестно, понесли ли обе стороны потери в ночном боестолкновении. Официально ни Индия, ни Пакистан не подтверждали, что у них погибшие или раненые в результате перестрелки. При этом известно, что Дели и Исламабад уже обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, однако на самом деле остается неустановленным, чьи солдаты первыми открыли огонь и какая вообще была причина перестрелки.

Отметим, Индия и Пакистан много раз воевали между собой, начиная с 1947 года. В этот период произошло по меньшей мере три полномасштабных войны между государствами – Первая Кашмирская война (1947-1949), Вторая Кашмирская война (1965), война за независимость Бангладеш (1971). Кроме того, был также ряд ограниченных конфликтов:

Сиаченский инцидент (1984-2003), где боевые действия велись спорадически, а большинство потерь повлекли за собой условия ледника Сиачень;

Каргильская война (1999), когда пакистанская армия атаковала индийский штат Каргил;

Инцидент в феврале 2019 года, когда после теракта в Кашмире Индия атаковала лагеря подготовки боевиков в Пакистане, произошли даже воздушные бои. Стороны потеряли по одному самолету – индийский МиГ-21 сбил пакистанский F-16, однако и сам был сбит.

Индия широко использует собственное и российское вооружение, при этом Индия активно покупает российскую нефть, финансируя тем самым российский бюджет, деньги из которого идут на войну против Украины. Пакистан также располагает советскими и российскими танками, но также использует собственные разработки, к тому же с середины 1990-х годов активно поставляет туда оружие Китай, российский союзник. При этом пакистанская армия использует приобретенные в конце 90-х украинские танки Т-80УД, а также страна активно поставляла Украине боеприпасы с 2022 года, в том числе артиллерийские снаряды.

Напомним, конфликт между Индией и Пакистаном обострился после теракта, произошедшего 22 апреля в индийском Кашмире. Тогда боевики из группы "Фронт Сопротивления" убили 25 туристов — 24 граждан Индии и одного гражданина Непала. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, хотя Пакистан отрицал всякую связь с нападением.